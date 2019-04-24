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Изгнание демона поцелуями: пастор показал новый способ (видео)

STYLERЖизнь    24.04.2019 - 23:15
Изгнание демона поцелуями: пастор показал новый способ (видео)
Изгнание демона поцелуями (Коллаж РБК-Украина)

Пастор долго старался, чтобы изгнать демона из женщины

В Зимбабве произошел забавный случай во время обряда экзорцизма. Местный пастор целовал женщину, чтобы изгнать из нее демона. Соответствующее видео опубликовал один из пользователей сети.

На видео видно, как пастор подошел к женщине в розовом платье, что-то сказал ей а потом схватил за голову начал страстно целовать в губы. При этом поцелуй был долгим. Пастор также покачивался вместе с женщиной со стороны в сторону.

После первого "сеанса" он немного отошел назад, встряхнул руками, что-то сказал и снова начал целовать женщину. В этот раз поцелуй был еще дольше. За всем эти наблюдали прихожане.

"Пастор в работе. Халелууууйяя", - написал автор видео.

Стоит отметить, что пользователи сети сильно возмутились таким поведением пастора.

  • Сегодняшние пасторы – это что-то невероятное. Я думаю, что мир подходит к концу;
  • Возмутительно. Нужно арестовать этого извращенца;
  • Такого не должно быть. Пастор должен сесть в тюрьму;
  • Я думаю, что такое поведение нужно наказывать;
  • Читаю гневные комментарии и смеюсь. Вы знаете, целовать женщину более целесообразно, чем бить ее в живот, чтобы решить ее проблемы с изменой (некоторые пасторы делают это тоже). В конце концов - оба эти способа бесполезны, и такие психоделические пасторы просто для показа.

Напомним, что водитель спасал котенка и погиб в ДТП в Киеве на бульваре Перова.

Ранее сообщалось о том, в Днепре голая женщина прошлась по городу, чем вызвала бурную реакцию у пользователей сети.

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