ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Изменение курса доллара потрясло даже аналитиков: что происходит

STYLERЖизнь    24.02.2019 - 15:06
Изменение курса доллара потрясло даже аналитиков: что происходит
Курс доллара в Украине снова изменился (иллюстративное фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

В ближайшую неделю ожидается снижение курса доллара к гривне

Курс доллара в Украине снова изменил свои показатели. После непродолжительного роста валюты, доллар снова стал снижаться в цене. Аналитики уверяют, что потенциал подорожания был, но уже исчерпал себя. В ближайшие дни доллар США потеряет в цене до 20 копеек. Об этом рассказывает OBOZREVATEL.

По данным аналитиков, краткосрочная девальвация гривни окончена, доллар в течение недели будет постепенно снижаться. Кроме того, специалисты прогнозируют снижение стоимости американской валюты с действующих 27 грн/$ до 26,6-26,7 грн/$. Чтобы избежать резких скачков, эксперты советуют воздерживаться от ажиотажного спроса.

Почему резко изменился курс

На валютном рынке для Украины февраль оказался удачным периодом. Причиной того, что курс доллара стал близок к 26,6-26,7 грн/$ стали первые выручки экспортеров, выпуск большого количества облигаций внутреннего госзайма в гривне. Пик укрепления валюты был в середине месяца. Но после началось умеренное подорожание. Тенденция развернулась.

Изменение курса доллара потрясло даже аналитиков: что происходит

Курс доллара в Украине снова изменился (иллюстративное фото: Юлия Березовская, пресс-офис НбУ)

Однако, несколько дней назад курс доллара в Украине снова изменился - от поэтапного роста перешел к снижению. В результате в пятницу, 22 февраля, стоимость американской валюты колебалась около психологической отметки в 27 грн/$. По мнению аналитиков, причины резкого подешевения доллара могут быть разными - удачная конъектура на внутреннем рынке, высокое количество предложений.

Прогноз курса доллара

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб рассказал, что на ближайшей неделе будет снижение курса доллара к гривне.

"Гривня укреплялась к доллару на межбанке каждый день, хотя размеры этого ежедневного укрепления и были достаточно скромными. На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. На межбанке он может торговаться через неделю около 26,8 грн, а наличный доллар в банках – где-то 26,7/26,9 грн", – поясняет эксперт.

Аналитик Вадим Иосуб также дал прогноз курса валют через неделю.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 грн, а наличный доллар в банках – где-то 26,7/26,9 грн", – прогнозирует аналитик.

Эксперт по финансам Владимир Мазуренко с таким утверждением соглашается. По его оценкам, доллар будет колебаться около отметок в 26,7-26,8 грн/$.

В Нацбанке считают, что курсовые сезонные колебания постепенно нивелируются. Мол, деньги выгоднее держать в гривневым облигациях, на банковских депозитах в нацвалюте, поэтому спрос среди населения снижается. Также и крупные игроки – бизнес – перестают ожидать скачков и запасаться.

Напомним, что 22 февраля НБУ повысил официальный курс доллара.

Также мы писали, что в этот же день доллар и евро выросли на наличном рынке.

Курс доллара снизился на межбанке НБУ повысил справочный курс доллара
Новости Украины курсы валютКурс гривныКурс доллара
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь