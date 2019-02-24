Изменение курса доллара потрясло даже аналитиков: что происходит

Курс доллара в Украине снова изменился (иллюстративное фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

В ближайшую неделю ожидается снижение курса доллара к гривне

Курс доллара в Украине снова изменил свои показатели. После непродолжительного роста валюты, доллар снова стал снижаться в цене. Аналитики уверяют, что потенциал подорожания был, но уже исчерпал себя. В ближайшие дни доллар США потеряет в цене до 20 копеек. Об этом рассказывает OBOZREVATEL.

По данным аналитиков, краткосрочная девальвация гривни окончена, доллар в течение недели будет постепенно снижаться. Кроме того, специалисты прогнозируют снижение стоимости американской валюты с действующих 27 грн/$ до 26,6-26,7 грн/$. Чтобы избежать резких скачков, эксперты советуют воздерживаться от ажиотажного спроса.

Почему резко изменился курс

На валютном рынке для Украины февраль оказался удачным периодом. Причиной того, что курс доллара стал близок к 26,6-26,7 грн/$ стали первые выручки экспортеров, выпуск большого количества облигаций внутреннего госзайма в гривне. Пик укрепления валюты был в середине месяца. Но после началось умеренное подорожание. Тенденция развернулась.

Курс доллара в Украине снова изменился (иллюстративное фото: Юлия Березовская, пресс-офис НбУ)

Однако, несколько дней назад курс доллара в Украине снова изменился - от поэтапного роста перешел к снижению. В результате в пятницу, 22 февраля, стоимость американской валюты колебалась около психологической отметки в 27 грн/$. По мнению аналитиков, причины резкого подешевения доллара могут быть разными - удачная конъектура на внутреннем рынке, высокое количество предложений.

Прогноз курса доллара

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб рассказал, что на ближайшей неделе будет снижение курса доллара к гривне.

"Гривня укреплялась к доллару на межбанке каждый день, хотя размеры этого ежедневного укрепления и были достаточно скромными. На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. На межбанке он может торговаться через неделю около 26,8 грн, а наличный доллар в банках – где-то 26,7/26,9 грн", – поясняет эксперт.

Аналитик Вадим Иосуб также дал прогноз курса валют через неделю.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 грн, а наличный доллар в банках – где-то 26,7/26,9 грн", – прогнозирует аналитик.

Эксперт по финансам Владимир Мазуренко с таким утверждением соглашается. По его оценкам, доллар будет колебаться около отметок в 26,7-26,8 грн/$.

В Нацбанке считают, что курсовые сезонные колебания постепенно нивелируются. Мол, деньги выгоднее держать в гривневым облигациях, на банковских депозитах в нацвалюте, поэтому спрос среди населения снижается. Также и крупные игроки – бизнес – перестают ожидать скачков и запасаться.

Напомним, что 22 февраля НБУ повысил официальный курс доллара.

Также мы писали, что в этот же день доллар и евро выросли на наличном рынке.