Известные украинцы высказались по поводу прожиточного минимума

Многих озадачила такая сумма

Известные украинцы прокомментировали размер прожиточного минимума. Об этом сообщает "Експрес-онлайн".

На днях был зарегистрирован законопроект о внесении изменений к статье 4 Закона Украины "Про прожиточный минимум". Так, согласно документу, размер прожиточного минимума должен соответствовать реальной стоимости продуктов питания и других услуг. Когда утвердят изменения, неизвестно. А пока прожиточный минимум равен чуть больше 1700 грн.

Знаменитости удивились такой сумме. Певица Инесса Братущик подумала, что это шутка и отметила, что на такие деньги не прожила бы и месяца.

"Это – нереально! Только за коммунальные услуги приходится платить в разы больше. Молчу о еде, средствах гигиены. За такую сумму можно выжить, только если вообще не есть, а мыться один раз в месяц. Не знаю кто там устанавливает эти прожиточные минимумы, но нынешний размер – мизер! Когда уже станет лучше? Так, чтобы пенсионеры имели за что лекарства купить, а студенты учились, а не бегали по нескольким работам? Когда же это будет?" – сказала она.

Скульптор Владимир Цисарик солидарен – он также не смог бы прожить на такую сумму.

"Ну разве что спал бы под мостом, где не надо платить за коммунальные услуги, и ел только хлеб. Как за такие деньги отопить газом помещения? Ведь зимой в моей платежке две тысячи гривен! Уже даже не говорю о еде, одежде или еще какиех-то потребностях. Если хотя бы пять тысяч гривен, то еще было бы полбеды", - отметил он.

Член Международного жури Евровидения, продюсер Яна Прядко считает, что такой прожиточный минимум – это предел для выживания. Она говорит, что сумма должна составлять 6-7 тыс. грн.

Актриса Ирма Витовская говорит, что за 1700 грн можно жить на одной лишь гречке и то не больше недели.

"Пусть бы депутаты сами попробовали пожить на эту сумму. Интересно хватило бы им? И после эксперимента продолжали бы говорить, что этой суммы достаточно для обеспечения нормального функционирования организма человека. Смешная сумма! Нашим людям не надо икры, а просто обычных продуктов. И чтобы денег было достаточно, чтобы купить лекарства, оплатить коммунальные услуги и т.д. Думаю, для семьи, в которой есть один ребенок, нужно минимум 20 тыс. грн", - добавила она.

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