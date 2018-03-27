Відомі українці висловилися з приводу прожиткового мінімуму

Багатьох спантеличила така сума

Відомі українці прокоментували розмір прожиткового мінімуму. Про це повідомляє "Експрес-онлайн".

Днями був зареєстрований законопроект про внесення змін до статті 4 Закону України "Про прожитковий мінімум". Так, згідно з документом, розмір прожиткового мінімуму повинен відповідати реальній вартості продуктів харчування та інших послуг. Коли затвердять зміни, невідомо. А поки прожитковий мінімум дорівнює трохи більше 1700 грн.

Знаменитості здивувалися такій сумі. Співачка Інеса Братущик подумала, що це жарт і зазначила, що на такі гроші не прожила б і місяця.

"Це - нереально! Тільки за комунальні послуги доводиться платити в рази більше. Мовчу про їжу, засобах гігієни. За таку суму можна вижити, тільки якщо взагалі не їсти, а митися один раз на місяць. Не знаю хто там встановлює ці прожиткові мінімуми, але нинішній розмір - мізер! Коли вже стане краще? Так, щоб пенсіонери мали за що ліки купити, а студенти вчилися, а не бігали по кількох роботах? Коли ж це буде?" - сказала вона.

Скульптор Володимир Цісарик солідарний - він також не зміг би прожити на таку суму.

"Ну хіба що спав би під мостом, де не треба платити за комунальні послуги, і їв тільки хліб. Як за такі гроші опалити газом приміщення? Адже взимку в моїй платіжці дві тисячі гривень! Уже навіть не кажу про їжу, одяг чи ще якихось потреби. Якщо хоча б п'ять тисяч гривень, то ще було б півбіди", - зазначив він.

Член Міжнародного журі Євробачення, продюсер Яна Прядко вважає, що такий прожитковий мінімум - це межа для виживання. Вона каже, що сума повинна складати 6-7 тис. грн.

Актриса Ірма Вітовська каже, що за 1700 грн можна жити на одній лише гречці і то не більше тижня.

"Нехай би депутати самі спробували пожити на цю суму. Цікаво вистачило б їм? І після експерименту продовжували б говорити, що цієї суми достатньо для забезпечення нормального функціонування організму людини. Смішна сума! Нашим людям не треба ікри, а просто звичайних продуктів. І щоб грошей було достатньо, щоб купити ліки, оплатити комунальні послуги і т.д. Думаю, для сім'ї, в якій є одна дитина, потрібно мінімум 20 тис. грн", - додала вона.

Раніше Styler писав, як жити на "мінімалку" і не померти з голоду.