Вода с бювета, акционные товары и никаких развлечений: как жить на "минималку" и не умереть с голоду

Известный блогер и активист Клим Братковский решился на довольно экстремальный эксперимент - прожить месяц на 3723 грн. Как у него это получается, сколько денег он тратит в день и сколько килограмм он уже потерял - в материале Styler

3723 грн в месяц - это много или мало? А ведь именно такой размер минимальной зарплаты с 1 января 2018 года установило правительство для граждан Украины.

Но можно ли прожить на эти деньги и "не умереть с голоду", как говорят некоторые украинцы? Можно, но сложно, считает известный юрист, общественный активист и блогер Клим Братковский.

В конце февраля он решил провести необычный социальный эксперимент - целый март жить лишь на "минималку". Как Климу в голову пришла такая идея, на что больше всего он тратит и сколько килограмм уже удалось скинуть благодаря эксперименту - в материале Styler.

Клим Братковский

Как-то в феврале я поднимался по Вознесенскому спуску и на встречу шел мужчина пенсионного возраста. Когда мы с ним поравнялись, он меня спросил, не могу ли я дать ему немного денег. Человек не бомж, я многих попрошаек встречал, но это явно был не аферист. Тогда я дал денег и спросил: неужели не хватает на жизнь пенсии, после того, как ее повысили? Он ответил, что увеличили до 3600 грн или около того, но на нее трудно прожить в Киеве. 1 марта я вспомнил эту историю и решил провести эксперимент - можно ли прожить месяц на минимальную зарплату в размере 3723 грн в Киеве. При этом я понимал, что полноценно прожить на "минималку" невозможно, поэтому ограничил издержки только на оплату коммунальных платежей, еду и проезд по городу.

Скриншот поста (facebook.com/klimetin)

Интересно, что на самом деле человек на руки получает не 3723 грн. Как ни странно, но с такой маленькой зарплаты вычитаются налоги и сборы (18% налог на доходы физлиц и 1,5% военного сбора). Поэтому фактически украинец получает меньше трех тысяч гривен.

Однако Клим решил не вычитывать налоги и сборы с учетом того, что он не оформил субсидию на коммунальные услуги, хотя с такими доходами легко мог это сделать.

По сути, я представил себе, что я якобы устроился на работу консьержем в жилом доме и мне на руки платят 3723 грн.

На что же тратиться Клим? Сколько гривен отложил на питание, на оплату коммунальных услуг? Ведь учитывая нынешние цены на продукты чувствовать себя сытым и здоровым человеком при зарплате в 3723 грн - нужно еще очень постараться...

Моя работа не является очень тяжелой, я работаю приблизительно с 09:00 до 19:00. Добираюсь до работы одним видом транспорта, то есть каждый день приблизительно трачу на проезд +-10 гривен. В коммунальные услуги включил плату за содержание дома, отопление, газ, электричество, воду, интернет и плату за мобильный телефон. Размер моих коммунальных расходов за февраль не такой уж и большой - 1440 грн. Таким образом, 3723-1440 =2283 грн, минус транспортные расходы (в сумме приблизительно 350 грн) и у меня на еду осталось 1933 грн. То есть, в день на еду я должен тратить не более 62 гривен, а это чуть больше 2,3 долларов США.

Скриншот поста (facebook.com/klimetin)

Но, нужно учитывать, что я не включил в эксперимент, ни одежду, ни гигиенические средства, ни бытовую химию. В мои планы входит сэкономить максимум на еде, чтобы можно было купить хотя бы мыло, шампунь, зубную пасту, туалетную бумагу и стиральный порошок, а также пару носков (улыбается). Кроме того, "минималка" не предусматривает никаких платных развлечений. Если меня бесплатно приглашают на мероприятия, то конечно иду.

А вот ни о каких лекарствах речи идти не может...

Что же касается рациона питания, то Клим решил покупать продукты в супермаркетах, которые окружают его. По рынкам блогер старается не бродить.

Скриншот поста (facebook.com/klimetin)

Я построил рацион следующем образом: капуста, морковка, корень сельдерея, лук, черный редис, яблоки, апельсины/грейпфруты по акции (по цене яблок!), простые крупы, хлеб, растительное масло, соль. В зависимости от того, сколько у меня денег останется, я включаю в рацион питания яйца, молоко и другие продукты.

С таким рационом Климу за 16 дней уже удалось изрядно похудеть. Потратив около 1000 грн, он сбросил два килограмма. И это, по словам Братковского, много, так как у него не было цели похудеть. Следующие 15 дней он будет пытаться не терять в весе.

В общем, в день Клим тратит по-разному: когда только на проезд, когда - до ста гривен в супермаркете. Но зато за это время блогер понял, без каких продуктов он легко может обойтись.

Без мяса, сыра, йогурта, хлебцов, пива, сладкого.

Скриншот поста (facebook.com/klimetin)

Какой же вывод можно сделать из этого эксперимента? Все очень просто: выжить в Киеве на "минималку" можно, но сложно.

Нужно уменьшить налоги (с 18% до 5%) на минимальную зарплату и сделать ее дифференцированную в зависимости от региона проживания. Например, жизнь на "минималку" в селе, где есть огород, и жизнь в Киеве, где нет своего огорода - это совсем разные вещи. Поэтому должен существовать коэффициент повышения "минималки" от места проживания, например, для села он должен быть 1К, а для Киев - 2К.

Вы спросите: адекватна для жизни сумма нынешней "минималки"? Клим отвечает: нет. Особенно для Киева. И даже то, что политики чуть ли не каждый день кричат о повышении "минималки" до 4100 или 4300 грн, особо не заряжает оптимизмом украинцев. Ведь для того, чтобы жить, а не выживать в столице, рядовой киевлянин должен получать не менее 1,5 "минималки" (то есть, +- 5584,5 грн).

Скриншот поста (facebook.com/klimetin)

Уже через две недели мы расскажем вам больше о социальном эксперименте Клима Братковского.