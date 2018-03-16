Вода з бювету, акціонні товари і ніяких розваг: як жити на "мінімалку" і не вмерти з голоду

Відомий блогер і активіст Клим Братківський зважився на досить екстремальний експеримент - прожити місяць на 3723 грн. Як у нього це виходить, скільки грошей він витрачає в день і скільки кілограм він вже втратив - в матеріалі Styler

3723 грн в місяць - це багато чи мало? А адже саме такий розмір мінімальної зарплати з 1 січня 2018 року встановив уряд для громадян України.

Але чи можна прожити на ці гроші і "не померти з голоду", як кажуть деякі українці? Можна, але складно, вважає відомий юрист, громадський активіст та блогер Клим Братківський.

В кінці лютого він вирішив провести незвичайний соціальний експеримент - цілий березень жити лише на "мінімалку". Як Климу в голову прийшла така ідея, на що найбільше він витрачає і скільки кілограм вже вдалося скинути завдяки експерименту - в матеріалі Styler.

Клим Братківський

Якось у лютому я піднімався по Вознесенському узвозу і на зустріч йшов чоловік пенсійного віку. Коли ми порівнялися з ним, він мене спитав, чи не можу я дати йому трохи грошей. Людина не бомж, я багатьох жебраків зустрічав, але це явно був не аферист. Тоді я дав грошей і запитав: невже не вистачає на життя пенсії, після того, як її підвищили? Він відповів, що збільшили до 3600 грн чи близько того, але на неї важко прожити в Києві. 1 березня я згадав цю історію і вирішив провести експеримент - чи можна прожити місяць на мінімальну зарплату в розмірі 3723 грн в Києві. При цьому я розумів, що повноцінно прожити на "мінімалку" неможливо, тому обмежив витрати на оплату комунальних платежів, їжу та проїзд по місту.

Скріншот поста (facebook.com/klimetin)

Цікаво, що насправді людина на руки отримує не 3723 грн. Як не дивно, але з такої маленької зарплати вираховуються податки і збори (18% податок на доходи фізосіб і 1,5% військового збору). Тому фактично українець отримує менше трьох тисяч гривень.

Однак Клим вирішив не вичитувати податки і збори з урахуванням того, що він не оформив субсидію на комунальні послуги, хоча з такими доходами легко міг це зробити.

По суті, я уявив собі, що я нібито влаштувався на роботу консьєржем в житловому будинку та мені на руки платять 3723 грн.

На що ж витрачається Клим? Скільки гривень відклав на харчування, на оплату комунальних послуг? Адже, враховуючи нинішні ціни на продукти, відчувати себе ситою і здоровою людиною при зарплаті в 3723 грн - треба ще дуже постаратися...

Моя робота не є дуже важкою, я працюю приблизно з 09:00 до 19:00. Добираюся до роботи одним видом транспорту, тобто кожен день витрачаю приблизно на проїзд +-10 гривень. У комунальні послуги включив плату за утримання будинку, опалення, газ, електрику, воду, інтернет і плату за мобільний телефон. Розмір моїх комунальних витрат за лютий не такий вже й великий - 1440 грн. Таким чином, 3723-1440 =2283 грн, мінус транспортні витрати (в сумі приблизно 350 грн) і у мене на їжу залишилося 1933 грн. Тобто, в день на їжу я повинен витрачати не більше 62 гривень, а це трохи більше 2,3 доларів США.

Скріншот поста (facebook.com/klimetin)

Але, треба враховувати, що я не включив в експеримент, ні одяг, ні гігієнічні засоби, ні побутову хімію. У мої плани входить заощадити максимум на їжі, щоб можна було купити хоча б мило, шампунь, зубну пасту, туалетний папір і пральний порошок, а також пару шкарпеток (посміхається). Крім того, "мінімалка" не передбачає ніяких платних розваг. Якщо мене безкоштовно запрошують на заходи, то звичайно йду.

А от ні про які ліки мови йти не може...

Що ж стосується раціону харчування, то Клим вирішив купувати продукти в супермаркетах, які оточують його. По ринкам блогер старається не бродити.

Скріншот поста (facebook.com/klimetin)

Я побудував раціон наступним чином: капуста, морква, корінь селери, цибуля, чорний редис, яблука, апельсини/грейпфрути по акції (за ціною яблук!), прості крупи, хліб, олія, сіль. В залежності від того, скільки у мене грошей залишиться, я включаю в раціон харчування яйця, молоко та інші продукти.

З таким раціоном Климу за 16 днів вже вдалося добряче схуднути. Витративши близько 1000 грн, він скинув два кілограми. І це, за словами Братківського, багато, так як у нього не було мети схуднути. Наступні 15 днів він буде намагатися не втрачати у вазі.

Загалом, в день Клим витрачає по-різному: коли тільки на проїзд, коли - до ста гривень в супермаркеті. Але зате за цей час блогер зрозумів, без яких продуктів він легко може обійтися.

Без м'яса, сиру, йогурту, хлібців, пива, солодкого.

Скріншот поста (facebook.com/klimetin)

Який же висновок можна зробити з цього експерименту? Все дуже просто: вижити у Києві на "мінімалку" можна, але складно.

Треба зменшити податки (з 18% до 5%) на мінімальну зарплату і зробити її диференційованою залежно від регіону проживання. Наприклад, життя на "мінімалку" у селі, де є город, та життя в Києві, де немає свого городу - це зовсім різні речі. Тому повинен існувати коефіцієнт підвищення "мінімалки" від місця проживання, наприклад, для села він повинен бути 1К, а для Києва - 2К.

Ви запитаєте: чи адекватна для життя сума нинішньої "мінімалки"? Клим відповідає: ні. Особливо для Києва. І навіть те, що політики мало не щодня кричать про підвищення "мінімалки" до 4100 або 4300 грн, особливо не заряджає оптимізмом українців. Адже для того, щоб жити, а не виживати в столиці, пересічний киянин повинен отримувати не менше 1,5 "мінімалки" (тобто +- 5584,5 грн).

Скріншот поста (facebook.com/klimetin)

Вже через два тижні ми розповімо вам більше про соціальний експеримент Клима Братківського.