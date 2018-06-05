Известный журналист пригрозил киллерам адом из-за Бабченко

Он сообщил, что ему предоставили круглосуточную охрану

Известный украинский журналист Айдер Муждабаев пригрозил киллерам адом, если те вздумают повторить покушение на Аркадия Бабченко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вниманию киллеров, рассматривающих коммерческие предложения поубивать украинских журналистов за российские деньги. Теперь это и для вас может быть не бесплатно. С сегодняшнего дня меня постоянно охраняет Национальная полиция Украины, а там ребята с опытом, которые и заметят, и не промажут. Со средствами личной защиты тоже нормально", - написал он.

"Короче, если что, — добро пожаловать в ад", - предупредил журналист. Муждабаев также поблагодарил полицию за помощь.

Скриншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Ранее Муждабаев рассказал, как освободить Сенцова.

"Ни после каких флеш-мобов, митингов (увы, еще и довольно жидких) Путин Сенцова Украине не отдаст/обменяет. Исходя из моего понимания психотипа Путина, думаю, что ему это глубоко пофиг, совершенно не трогает, ничем не пугает вообще. С Западом у него сейчас все более-менее ок, деньги из ЕС текут речищей, на футбол на костях пассажиров "Боинга" этим западным гуманистам, кажется, наплевать", - пишет Муждабаев.

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