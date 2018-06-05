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Известный журналист пригрозил киллерам адом из-за Бабченко

STYLERLIFE        05.06.2018 - 13:18
Фото: Айдер Муждабаев (facebook.com/ayder.muzhdabaev)
Фото: Айдер Муждабаев (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Он сообщил, что ему предоставили круглосуточную охрану

Известный украинский журналист Айдер Муждабаев пригрозил киллерам адом, если те вздумают повторить покушение на Аркадия Бабченко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вниманию киллеров, рассматривающих коммерческие предложения поубивать украинских журналистов за российские деньги. Теперь это и для вас может быть не бесплатно. С сегодняшнего дня меня постоянно охраняет Национальная полиция Украины, а там ребята с опытом, которые и заметят, и не промажут. Со средствами личной защиты тоже нормально", - написал он.

"Короче, если что, — добро пожаловать в ад", - предупредил журналист. Муждабаев также поблагодарил полицию за помощь.

Скриншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Ранее Муждабаев рассказал, как освободить Сенцова.

"Ни после каких флеш-мобов, митингов (увы, еще и довольно жидких) Путин Сенцова Украине не отдаст/обменяет. Исходя из моего понимания психотипа Путина, думаю, что ему это глубоко пофиг, совершенно не трогает, ничем не пугает вообще. С Западом у него сейчас все более-менее ок, деньги из ЕС текут речищей, на футбол на костях пассажиров "Боинга" этим западным гуманистам, кажется, наплевать", - пишет Муждабаев.

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Теги: Айдер Муждабаев, Журналист
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