Відомий журналіст пригрозив кілерам пеклом через Бабченко

Він повідомив, що йому надали цілодобову охорону

Відомий український журналіст Айдер Муждабаєв пригрозив кілерам пеклом, якщо ті надумають повторити замах на Аркадія Бабченко. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Увазі кілерів, які розглядають комерційні пропозиції повбивати українських журналістів за російські гроші. Тепер це і для вас може бути не безкоштовно. З сьогоднішнього дня мене постійно охороняє Національна поліція України, а там хлопці з досвідом, які й помітять, і не промажуть. Із засобами особистого захисту теж нормально", - написав він.

"Коротше, якщо що, — ласкаво просимо в пекло", - попередив журналіст. Муждабаєв також подякував поліцію за допомогу.

Скріншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Раніше Муждабаєв розповів, як звільнити Сенцова.

"Ні після яких флеш-мобів, мітингів (на жаль, ще й досить рідких) Путін Сенцова Україні не віддасть/обміняє. Виходячи з мого розуміння психотипу Путіна, думаю, що йому це глибоко пофіг, абсолютно не чіпає, нічим не лякає взагалі. З Заходом у нього зараз все більш-менш гаразд, гроші з ЄС течуть речищей, на футбол на кістках пасажирів "Боїнга" цим західним гуманістам, здається, наплювати", - пише Муждабаєв.

Термінова новина за 4 червня