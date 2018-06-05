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Відомий журналіст пригрозив кілерам пеклом через Бабченко

STYLERLIFE        05.06.2018 - 13:18
Фото: Айдер Муждабаєв (facebook.com/ayder.muzhdabaev)
Фото: Айдер Муждабаєв (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Він повідомив, що йому надали цілодобову охорону

Відомий український журналіст Айдер Муждабаєв пригрозив кілерам пеклом, якщо ті надумають повторити замах на Аркадія Бабченко. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Увазі кілерів, які розглядають комерційні пропозиції повбивати українських журналістів за російські гроші. Тепер це і для вас може бути не безкоштовно. З сьогоднішнього дня мене постійно охороняє Національна поліція України, а там хлопці з досвідом, які й помітять, і не промажуть. Із засобами особистого захисту теж нормально", - написав він.

"Коротше, якщо що, — ласкаво просимо в пекло", - попередив журналіст. Муждабаєв також подякував поліцію за допомогу.

Скріншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Раніше Муждабаєв розповів, як звільнити Сенцова.

"Ні після яких флеш-мобів, мітингів (на жаль, ще й досить рідких) Путін Сенцова Україні не віддасть/обміняє. Виходячи з мого розуміння психотипу Путіна, думаю, що йому це глибоко пофіг, абсолютно не чіпає, нічим не лякає взагалі. З Заходом у нього зараз все більш-менш гаразд, гроші з ЄС течуть речищей, на футбол на кістках пасажирів "Боїнга" цим західним гуманістам, здається, наплювати", - пише Муждабаєв.

Термінова новина за 4 червня

"Навіть не торгуючись": Бабченко жорстко відповів РФ на пропозицію дати інтерв'ю "Поки там сидить живий Путін, від України не відстануть": що Аркадій Бабченко говорив про Кремль, Росію і війну
Теги: Айдер Муждабаев, Журналіст
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