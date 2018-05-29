"Политическая работорговля": Муждабаев рассказал, как освободить Сенцова

По словам журналиста, все флешмобы или митинги в поддержку Сенцова полезны, но безрезультатны

Заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, известный журналист Айдер Муждабаев рассказал, каким образом можно освободить узника путинского режима, режиссера Олега Сенцова. Об этом Айдер написал на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, все флешмобы или митинги в поддержку Сенцова полезны, но безрезультатны.

"Ни после каких флеш-мобов, митингов (увы, еще и довольно жидких) Путин Сенцова Украине не отдаст/обменяет. Исходя из моего понимания психотипа Путина, думаю, что ему это глубоко пофиг, совершенно не трогает, ничем не пугает вообще. С Западом у него сейчас все более-менее ок, деньги из ЕС текут речищей, на футбол на костях пассажиров "Боинга" этим западным гуманистам, кажется, наплевать", - пишет Муждабаев.

Он считает, что только Дональд Трамп может повлиять на Путина, в том числе и в вопросе освобождения Сенцова.

Фото: facebook.com/ayder.muzhdabaev

"Ведь это просто сакральная мечта русского фюрера — чтобы президент США его о чем-либо попросил, и "добрый русский царь" смилостивился. Как сподвигнуть Трампа на эту "услугу" Украине и всем по-настоящему гуманным людям в мире, я, конечно, не знаю", - отметил заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR.

Айдер добавил, что стратегически РФ не прекратит захвата украинских заложников, пока Путину эта "политическая работорговля" ничего не стоит. Он подчеркнул, что стратегически нужно добиваться отдельного усиления санкций за захват РФ граждан нашей страны.

"Настолько реально это — я, опять же, не дипломат, не знаю. Но добиваться надо, придётся бить в эту стену, иного пути остановить русских людоедов не существует. Пока нет дополнительных санкций за политзаключенных украинцев — продолжат жрать. Такие сегодня мысли", - подытожил журналист.

Скриншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Ранее Айдер Муждабаев рассказал, как украинская власть пытается решать проблемы жителей оккупированных территорий.

Коротко о главном за 29 мая