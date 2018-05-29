"Політична работоргівля": Муждабаєв розповів, як звільнити Сенцова

За словами журналіста, все флешмоби або мітинги в підтримку Сенцова корисні, але безрезультатні

Заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR, відомий журналіст Айдер Муждабаєв розповів, яким чином можна звільнити в'язня путінського режиму, режисера Олега Сенцова. Про це Айдер написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами журналіста, все флешмоби або мітинги в підтримку Сенцова корисні, але безрезультатні.

"Ні після яких флеш-мобів, мітингів (на жаль, ще й досить рідких) Путін Сенцова Україні не віддасть/обміняє. Виходячи з мого розуміння психотипу Путіна, думаю, що йому це глибоко пофіг, абсолютно не чіпає, нічим не лякає взагалі. З Заходом у нього зараз все більш-менш гаразд, гроші з ЄС течуть речищей, на футбол на кістках пасажирів "Боїнга" цим західним гуманістам, здається, наплювати", - пише Муждабаєв.

Він вважає, що тільки Дональд Трамп може вплинути на Путіна, в тому числі і в питанні звільнення Сенцова.

Фото: facebook.com/ayder.muzhdabaev

"Адже це просто сакральна мрія російського фюрера — щоб президент США його про що-небудь попросив, і "добрий російський цар" змилостивився. Як спонукати Трампа на цю "послугу" Україні і всім по-справжньому гуманним людям у світі, я, звичайно, не знаю", - зазначив заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR.

Айдер додав, що стратегічно РФ не припинить захоплення українських заручників, поки Путіну ця "політична работоргівля" нічого не варто. Він підкреслив, що стратегічно потрібно домагатися окремого посилення санкцій за захоплення РФ громадян нашої країни.

"Настільки реально це — я, знову ж таки, не дипломат, не знаю. Але треба домагатися, доведеться бити в цю стіну, іншого шляху зупинити росіян людожерів не існує. Поки що немає додаткових санкцій за політв'язнів українців — продовжать жерти. Такі сьогодні думки", - підсумував журналіст.

Скріншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Раніше Айдер Муждабаєв розповів, як українська влада намагається вирішувати проблеми жителів окупованих територій.

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