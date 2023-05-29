Як приготувати яблучний штрудель: легкий та покроковий рецепт

Штрудель - це відома у всьому світі випічка, яка має австрійське походження. Цей смаколик чудово підходить до чаю або кави, а головне - можна приготувати легко та з доступних інгредієнтів.

Рецептом фантастично смачного яблучного штруделя поділились в пабліку "Смачні рецепти на кожен день" в Instagram.

Інгредієнти

Для приготування неймовірно смачного яблучного штруделя вам знадобляться:

тісто філо - 400 г

масло - 180 г

яблука (вже почищені) - 780 г

горіхи - 60 г

родзинки - 70 г

панірувальні сухарі - 4-6 ст.л

Як готувати

Спочатку потрібно розморозити тісто. Після цього яблука помити, почистити та порізати кубиками. Найкраще підходять тверді, кисло-солодкі сорти. Викласти на сковорідку вершкове масло. Як тільки почне масло танути, викласти яблука.

Яблуко (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)

На високому вогні підсмажити яблука, час від часу перемішуючи, поки волога не випарується. Яблука мають зберегти форму і не розлізтися. Горіхи злегка підсмажити на сухій сковорідці та посікти ножем. До яблук додати горіхи та родзинки, перемішати.

Начинка (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)

Згодом масло розтопити в мікрохвильовці.Після цього дати йому охолонути. На пергамент чи силіконовий килимок викласти лист тіста (решту тіста тримати під рушничком), змастити його розтопленим маслом. Зверху викласти другий лист, ще раз змастити. Таким чином має вийти 6 листів.

Тісто з начинкою (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)

Зверху ширшої частини, відступивши трохи від краю, присипати сухарі, зверху викласти половину яблучної начинки. Зверху ще присипати сухарі. Загорнути рулет. Таким чином, з решти листів і начинки формуємо ще один рулет.

Готовий штрудель до запікання (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)

Викласти рулет на деко, застелене пергаментом швом до низу, змастити зверху маслом. Випікати в попередньо розігрітій духовці приблизно 40-50 хвилин, при температурі 180 градусів.

Готовий штрудель (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)