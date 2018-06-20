В кафе на Донбассе потроллили оккупантов: в сети заметили подвох (фото)

Меню одного из заведений Донецкой области предложили отвезти в Мариуполь

В городе Святогорск Донецкой области владельцы одного из местных заведений потроллили россиян. Об этом рассказал пользователь под ником "Вася Барабаненко" на своей странице в соцсети Twitter.

Украинцы заметили подвох в "троллинге" владельцев кафе.

В меню в списке яств есть название русского национального блюда, которое подавать не предлагают.

"Щи нет и не будет", - указано в меню.

"Щи могут быть, когда помоют посуду…" – сыронизировал автор публикации.

Однако в меню все же предлагается другое традиционное российское блюдо - окрошка. Также была замечена надпись на русском языке: "Первое".

"А что такое "первое"? Такого в украинском языке нет", - отметил один из пользователей.

"А окрошка?" – спросили у автора публикации.

Фото: Меню (twitter.com/baraban040867)

Пост прокомментировали и другие пользователи сети:

"Непревзойденно!".

"Мариуполю еще учиться и учиться".

"Надо это в Мариуполь отвезти, в качестве примера".

"Вы не дописали - щи могут быть, когда помоют кастрюлю из-под борща!".

Скриншот поста (twitter.com/baraban040867)

Скриншот комментариев (twitter.com/baraban040867)

Ранее сообщалось, что в кафе на Донбассе потроллили российских оккупантов.

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