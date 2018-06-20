Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В кафе на Донбассе потроллили оккупантов: в сети заметили подвох (фото)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 10:06
Фото: pixabay.com/alluregraphicdesign
Фото: pixabay.com/alluregraphicdesign

Меню одного из заведений Донецкой области предложили отвезти в Мариуполь

В городе Святогорск Донецкой области владельцы одного из местных заведений потроллили россиян. Об этом рассказал пользователь под ником "Вася Барабаненко" на своей странице в соцсети Twitter.

Украинцы заметили подвох в "троллинге" владельцев кафе.

В меню в списке яств есть название русского национального блюда, которое подавать не предлагают.

"Щи нет и не будет", - указано в меню.

"Щи могут быть, когда помоют посуду…" – сыронизировал автор публикации.

Однако в меню все же предлагается другое традиционное российское блюдо - окрошка. Также была замечена надпись на русском языке: "Первое".

"А что такое "первое"? Такого в украинском языке нет", - отметил один из пользователей.

"А окрошка?" – спросили у автора публикации.

Фото: Меню (twitter.com/baraban040867)

Пост прокомментировали и другие пользователи сети:

"Непревзойденно!".

"Мариуполю еще учиться и учиться".

"Надо это в Мариуполь отвезти, в качестве примера".

"Вы не дописали - щи могут быть, когда помоют кастрюлю из-под борща!".

Скриншот поста (twitter.com/baraban040867)

Скриншот комментариев (twitter.com/baraban040867)

Ранее сообщалось, что в кафе на Донбассе потроллили российских оккупантов.

Коротко о главном за 19 июня (видео: РБК-Украина)

"Все шаги имеют свою цену": назван путь возвращения Донбасса "За хорошие деньги": сеть удивил спящий представитель ОБСЕ (фото)
Теги: Донбасс, кафе, Донецкая область, оккупанты
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь