В кафе на Донбассе потроллили оккупантов: в сети заметили подвох (фото)

Меню одного из заведений Донецкой области предложили отвезти в Мариуполь
В городе Святогорск Донецкой области владельцы одного из местных заведений потроллили россиян. Об этом рассказал пользователь под ником "Вася Барабаненко" на своей странице в соцсети Twitter.
Украинцы заметили подвох в "троллинге" владельцев кафе.
В меню в списке яств есть название русского национального блюда, которое подавать не предлагают.
"Щи нет и не будет", - указано в меню.
"Щи могут быть, когда помоют посуду…" – сыронизировал автор публикации.
Однако в меню все же предлагается другое традиционное российское блюдо - окрошка. Также была замечена надпись на русском языке: "Первое".
"А что такое "первое"? Такого в украинском языке нет", - отметил один из пользователей.
"А окрошка?" – спросили у автора публикации.
Фото: Меню (twitter.com/baraban040867)
Пост прокомментировали и другие пользователи сети:
"Непревзойденно!".
"Мариуполю еще учиться и учиться".
"Надо это в Мариуполь отвезти, в качестве примера".
"Вы не дописали - щи могут быть, когда помоют кастрюлю из-под борща!".
Скриншот поста (twitter.com/baraban040867)
Скриншот комментариев (twitter.com/baraban040867)
Ранее сообщалось, что в кафе на Донбассе потроллили российских оккупантов.
Коротко о главном за 19 июня (видео: РБК-Украина)