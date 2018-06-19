"Нема й не буде": в кафе на Донбассе потроллили российских оккупантов (фото)

В заведении в Святогорске заметили интересное меню
В одном из кафе в Святогорске Донецкой области потроллили российских оккупантов. Об этом сообщил блогер Вася Бараненко на своей странице в социальной сети Twitter.
"В святогорске, недалеко от Славянска Донецкй области. Щи могут быть, когда помоют посуду", - написал он.
Фото: Меню кафе (twitter.com/baraban040867)
Блогер опубликовал фотографию меню заведения, в котором одной из позиций указано "Щи, русская национальная еда". Вместо цены добавлена оригинальная надпись.
"Нет и не будет", - написано в меню.
Скриншот поста (twitter.com/baraban040867)
Кстати, украинский генерал рассказал, при каком условии Путин уйдет с Донбасса.
Эксперт считает, что Путин оставил Суркова куратором боевиков для того, чтобы искать варианты выхода с Донбасса.
"То есть выйти с оккупированных территорий военным образом, а политически там остаться. А Сурков - достаточно разумный человек. Вопрос лишь в том, куда его разум направлен и как используется", - отметил Романенко.
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