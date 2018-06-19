Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.38
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.53
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.38
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.53
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Нема й не буде": в кафе на Донбассе потроллили российских оккупантов (фото)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 07:26

В заведении в Святогорске заметили интересное меню

В одном из кафе в Святогорске Донецкой области потроллили российских оккупантов. Об этом сообщил блогер Вася Бараненко на своей странице в социальной сети Twitter.

"В святогорске, недалеко от Славянска Донецкй области. Щи могут быть, когда помоют посуду", - написал он.

Фото: Меню кафе (twitter.com/baraban040867)

Блогер опубликовал фотографию меню заведения, в котором одной из позиций указано "Щи, русская национальная еда". Вместо цены добавлена оригинальная надпись.

"Нет и не будет", - написано в меню.

Скриншот поста (twitter.com/baraban040867)

Кстати, украинский генерал рассказал, при каком условии Путин уйдет с Донбасса.

Эксперт считает, что Путин оставил Суркова куратором боевиков для того, чтобы искать варианты выхода с Донбасса.

"То есть выйти с оккупированных территорий военным образом, а политически там остаться. А Сурков - достаточно разумный человек. Вопрос лишь в том, куда его разум направлен и как используется", - отметил Романенко. 

Погибшие герои мая 2018-ого

В сети рассказали трогательную историю бойца ВСУ, отдавшего жизнь за Украину (фото) "Отбить захваченные территории военным путем": Москаль призвал к решительным действиям на Донбассе
Теги: Донбасс, кафе, оккупанты
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь