"Нема й не буде": в кафе на Донбассе потроллили российских оккупантов (фото)

В заведении в Святогорске заметили интересное меню

В одном из кафе в Святогорске Донецкой области потроллили российских оккупантов. Об этом сообщил блогер Вася Бараненко на своей странице в социальной сети Twitter.

"В святогорске, недалеко от Славянска Донецкй области. Щи могут быть, когда помоют посуду", - написал он.

Фото: Меню кафе (twitter.com/baraban040867)

Блогер опубликовал фотографию меню заведения, в котором одной из позиций указано "Щи, русская национальная еда". Вместо цены добавлена оригинальная надпись.

"Нет и не будет", - написано в меню.

Скриншот поста (twitter.com/baraban040867)

Кстати, украинский генерал рассказал, при каком условии Путин уйдет с Донбасса.

Эксперт считает, что Путин оставил Суркова куратором боевиков для того, чтобы искать варианты выхода с Донбасса.

"То есть выйти с оккупированных территорий военным образом, а политически там остаться. А Сурков - достаточно разумный человек. Вопрос лишь в том, куда его разум направлен и как используется", - отметил Романенко.

Погибшие герои мая 2018-ого