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"Нема й Не буде": в кафе на Донбасі потролили російських окупантів (фото)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 07:26

У закладі в Святогорську помітили цікаве меню

В одному з кафе в Святогорську Донецької області потролили російських окупантів. Про це повідомив блогер Вася Бараненко на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

"У Святогорську, недалеко від Слов'янська Донецької області. Щі можуть бути, коли помиють посуд", - написав він.

Фото: Меню кафе (twitter.com/baraban040867)

Блогер опублікував фотографію меню закладу, в якому однією з позицій зазначено "Щі, російська національна їжа". Замість ціни додана оригінальний напис.

"Немає і не буде", - написано в меню.

Скріншот поста (twitter.com/baraban040867)

До речі, український генерал розповів, за якої умови Путін піде з Донбасу.

Експерт вважає, що Путін залишив Суркова куратором бойовиків для того, щоб шукати варіанти виходу з Донбасу.

"Тобто вийти з окупованих територій військовим чином, а політично там залишитися. А Сурков - досить розумна людина. Питання лише в тому, куди його розум спрямований і як використовується", - зазначив Романенко.

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Теги: Донбасс, кафе, оккупанты
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