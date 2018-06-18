Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Важно найти решение": украинский генерал рассказал, при каком условии Путин уйдет с Донбасса

STYLERLIFE        18.06.2018 - 21:39

По его словам, для Путина сейчас важно найти решение по Донбассу

Генерал-лейтенант, экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, при каком условии Путин выведет войска с Донбасса. Об этом он сообщил изданию "Апостроф".

Эксперт считает, что Путин оставил Суркова куратором боевиков для того, чтобы искать варианты выхода с Донбасса.

"То есть выйти с оккупированных территорий военным образом, а политически там остаться. А Сурков - достаточно разумный человек. Вопрос лишь в том, куда его разум направлен и как используется", - отметил Романенко.

По его словам, для Путина сейчас важно найти решение по Донбассу, потому что для него война на востоке Украины является очень затратной. Военный добавил, что Путин хочет реализовать в Украине "чеченский сценарий". Он предупреждает, что Кремль хочеть не только контролировать Донбасс, но и чтобы все финансовые затраты по востановлению региона взяла на себя Украина.

"Нынешнее состояние его не устраивает. Он ведь хочет реализовать на Донбассе такую же политику, как Россия реализовала в Чечне: чтобы Украина платила деньги Донбассу, а управлять всем этим будет Россия. Он же Кадырову проплачивает, которого это устраивает. А у нас ситуация другая: нас это не устроит и мы на это не пойдем", - говорит Романенко

"Конечно, на Донбассе есть еще вариант урегулирования с введением миротворческих сил, но для этого надо додавить Путина. А пока это не получается ни у американцев, ни у нас, ни у европейцев", - добавил экс-замглавы Генштаба ВСУ.

Ранее Игорь Романенко рассказал, как дальше планирует действовать Путин в отношении Украины и какие угрозы для нашего государства все еще несет Кремль. 

Сколько украинских политзаключенных в РФ

В сети рассказали трогательную историю бойца ВСУ, отдавшего жизнь за Украину (фото) "Мы понесем вашу правду": на Донбассе заметили легендарную Аду Роговцеву (видео)
Теги: Владимир Путин, Донбасс
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь