"Важно найти решение": украинский генерал рассказал, при каком условии Путин уйдет с Донбасса

По его словам, для Путина сейчас важно найти решение по Донбассу

Генерал-лейтенант, экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, при каком условии Путин выведет войска с Донбасса. Об этом он сообщил изданию "Апостроф".

Эксперт считает, что Путин оставил Суркова куратором боевиков для того, чтобы искать варианты выхода с Донбасса.

"То есть выйти с оккупированных территорий военным образом, а политически там остаться. А Сурков - достаточно разумный человек. Вопрос лишь в том, куда его разум направлен и как используется", - отметил Романенко.

По его словам, для Путина сейчас важно найти решение по Донбассу, потому что для него война на востоке Украины является очень затратной. Военный добавил, что Путин хочет реализовать в Украине "чеченский сценарий". Он предупреждает, что Кремль хочеть не только контролировать Донбасс, но и чтобы все финансовые затраты по востановлению региона взяла на себя Украина.

"Нынешнее состояние его не устраивает. Он ведь хочет реализовать на Донбассе такую же политику, как Россия реализовала в Чечне: чтобы Украина платила деньги Донбассу, а управлять всем этим будет Россия. Он же Кадырову проплачивает, которого это устраивает. А у нас ситуация другая: нас это не устроит и мы на это не пойдем", - говорит Романенко

"Конечно, на Донбассе есть еще вариант урегулирования с введением миротворческих сил, но для этого надо додавить Путина. А пока это не получается ни у американцев, ни у нас, ни у европейцев", - добавил экс-замглавы Генштаба ВСУ.

Ранее Игорь Романенко рассказал, как дальше планирует действовать Путин в отношении Украины и какие угрозы для нашего государства все еще несет Кремль.

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