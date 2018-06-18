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"Важливо знайти рішення": український генерал розповів, за якої умови Путін піде з Донбасу

STYLERLIFE        18.06.2018 - 21:39

За його словами, для Путіна зараз важливо знайти рішення по Донбасу

Генерал-лейтенант, екс-заступник глави Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів, за якої умови Путін виведе війська з Донбасу. Про це він повідомив виданню "Апостроф".

Експерт вважає, що Путін залишив Суркова куратором бойовиків для того, щоб шукати варіанти виходу з Донбасу.

"Тобто вийти з окупованих територій військовим чином, а політично там залишитися. А Сурков - досить розумна людина. Питання лише в тому, куди його розум спрямований і як використовується", - зазначив Романенко.

За його словами, для Путіна зараз важливо знайти рішення по Донбасу, тому що для нього війна на сході України є дуже витратною. Військовий додав, що Путін хоче реалізувати в Україні "чеченський сценарій". Він попереджає, що Кремль хочеть не тільки контролювати Донбас, але і щоб всі фінансові витрати по відновленню регіону взяла на себе Україна.

"Нинішній стан його не влаштовує. Адже він хоче реалізувати на Донбасі таку ж політику, як Росія реалізувала в Чечні: щоб Україна платила гроші Донбасу, а керувати всім цим буде Росія. Він же Кадирову проплачує, якого це влаштовує. А у нас ситуація інша: нас це не влаштує і ми на це не підемо", - говорить Романенко

"Звичайно, на Донбасі є ще варіант врегулювання з введенням миротворчих сил, але для цього треба дотиснути Путіна. А поки це не виходить ні американців, ні у нас, ні у європейців", - додав екс-заступник глави Генштабу ЗСУ.

Раніше Ігор Романенко розповів, як далі планує діяти Путін щодо України і які загрози для нашої держави все ще несе Кремль.

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Теги: Владимир Путин, Донбасс
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