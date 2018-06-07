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"Пробить коридор в Крым": украинский генерал предупредил, что Путин не отказался от старых планов

STYLERLIFE        07.06.2018 - 22:21
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Он отметил, что Запад не будет воевать за нас и надо рассчитывать на свои силы

Генерал-лейтенант, экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, как дальше планирует действовать Путин в отношении Украины и какие угрозы для нашего государства все еще несет Кремль. Об этом он сообщил изданию "Апостроф".

Военный считает, что Путин не отказался от идеи получить сухопутный коридор в оккупированный Крым, но вряд ли пойдет на это сейчас.

"Я думаю, что эти угрозы ни во что серьезное не выльются, потому что у украинской стороны нет особого рвения (обострять войну) на время чемпионата (ЧМ-2018, который проводится в РФ). А вот с российской стороны проводятся определенные действия. В Азовское море стягиваются дополнительные силы: завозятся катера, сосредотачиваются войска. При этом стратегическим военным объектом стал Крымский мост", - говорит Романенко.

По его словам, более серьезное обострение, чем на уровне тактических действий, если и будет, то только после окончания чемпионата мира.

"Где ждать обострения? Крымский мост стратегически улучшил обеспечение, но на аннексированном полуострове по-прежнему проблемы с водой. Если они могут поправить ситуацию с обеспечением Крыма электроэнергией, с поставками всего остального, то ситуация с водой со временем только усугубляется", - рассуждает Игорь.

Он отметил, что россияне не оставляют идеи пробить коридор в Крым с Азова, осуществить военное и другое давление, чтобы все-таки дать воду с территории Украины на аннексированный полуостров. 

"Нашим силам необходимо противодействовать – подготовить оборону таким образом, чтобы они понимали, что их военные действия будут очень дорого стоить с неприемлемой для них ценой. Если же они решатся на такой шаг, то мировое сообщество выразит нам сочувствие, обеспокоенность. Здесь многое зависит от того, что будет происходить. Но, в любом случае, Запад не будет воевать за нас - и здесь надо рассчитывать на свои силы", - подытожил военный.

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Теги: ООС, Донбасс, Крым, Владимир Путин, Россия
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