"Очень серьезный кризис": эксперт рассказал, как Россия может повторить судьбу СССР

Он обратил внимание, что после окончания Холодной войны наступил распад СССР

Российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр рассказал, каким образом может произойти развал России. Об этом он сообщил в интервью изданию "Апостроф".

Обсуждая вероятность войны РФ со странами Запада, эксперт отметил, что в Европе никто не хочет воевать.

"Угрожать друг другу – другое дело. Но поскольку стороны будут балансировать на грани войны, то есть вариант, что кто-то оступится. В Холодную войну этого не случилось на европейском театре, но из этого не следует, что такое не случится в этот раз. При этом будут нарастать так называемые прокси-войны, когда на главном фронте не воюют напрямую, а идут боевые действия на различных флангах. Сейчас это война в Сирии, конфликт на Донбассе. В Кремле их рассматривают как прокси-конфликты с Америкой. Такие же вещи были и во времена Холодной войны: Вьетнам, Афганистан, Ближний Восток, Ангола и так далее", - говорит Павел.

По его словам, в России официально рассматривают угрозу большой войны, о чем не раз говорил начальник генштаба. Фельгенгауэр подчеркнул, что такая война может начаться "хоть завтра".

Он обратил внимание, что после окончания Холодной войны наступил распад СССР.

"Такое же (распад) возможно и с Россией. И об этом говорят не только публицисты. Силуанов, который является не только министром финансов РФ, но и первым вице-премьером, еще в октябре говорил, что слишком много средств расходуется на оборону, что в прошлый раз это закончилось гибелью СССР, и как бы Россия не пошла по той же дорожке. Вполне возможно, что Россия испытает очень серьезный кризис", - предполагает эксперт.

Ранее известный российский писатель-сатирик, правозащитник и журналист Виктор Шендерович рассказал, что ждет Россию через несколько лет.

По его словам, на сегодняшний день никто и ничто не может изменить ситуацию в России. Но чем более невыносимой будет ситуация для элиты в результате санкций, тем больше шансов каких-то изменений сверху.

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