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Интервью

"Очень серьезный кризис": эксперт рассказал, как Россия может повторить судьбу СССР

STYLERLIFE        07.06.2018 - 19:46
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Он обратил внимание, что после окончания Холодной войны наступил распад СССР

Российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр рассказал, каким образом может произойти развал России. Об этом он сообщил в интервью изданию "Апостроф".

Обсуждая вероятность войны РФ со странами Запада, эксперт отметил, что в Европе никто не хочет воевать.

"Угрожать друг другу – другое дело. Но поскольку стороны будут балансировать на грани войны, то есть вариант, что кто-то оступится. В Холодную войну этого не случилось на европейском театре, но из этого не следует, что такое не случится в этот раз. При этом будут нарастать так называемые прокси-войны, когда на главном фронте не воюют напрямую, а идут боевые действия на различных флангах. Сейчас это война в Сирии, конфликт на Донбассе. В Кремле их рассматривают как прокси-конфликты с Америкой. Такие же вещи были и во времена Холодной войны: Вьетнам, Афганистан, Ближний Восток, Ангола и так далее", - говорит Павел.

По его словам, в России официально рассматривают угрозу большой войны, о чем не раз говорил начальник генштаба. Фельгенгауэр подчеркнул, что такая война может начаться "хоть завтра".

Он обратил внимание, что после окончания Холодной войны наступил распад СССР.

"Такое же (распад) возможно и с Россией. И об этом говорят не только публицисты. Силуанов, который является не только министром финансов РФ, но и первым вице-премьером, еще в октябре говорил, что слишком много средств расходуется на оборону, что в прошлый раз это закончилось гибелью СССР, и как бы Россия не пошла по той же дорожке. Вполне возможно, что Россия испытает очень серьезный кризис", - предполагает эксперт.

Ранее известный российский писатель-сатирик, правозащитник и журналист Виктор Шендерович рассказал, что ждет Россию через несколько лет.

По его словам, на сегодняшний день никто и ничто не может изменить ситуацию в России. Но чем более невыносимой будет ситуация для элиты в результате санкций, тем больше шансов каких-то изменений сверху.

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Теги: Россия, распад
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