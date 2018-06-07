"Дуже серйозна криза": експерт розповів, як Росія може повторити долю СРСР

Він звернув увагу, що після закінчення Холодної війни настав розпад СРСР

Російський військовий оглядач Павло Фельгенгауер розповів, яким чином може відбутися розвал Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Обговорюючи ймовірність війни РФ з країнами Заходу, експерт зазначив, що в Європі ніхто не хоче воювати.

"Погрожувати один одному – інша справа. Але оскільки сторони будуть балансувати на грані війни, то є варіант, що хтось спіткнеться. У Холодну війну цього не сталося на європейському театрі, але з цього не випливає, що таке не станеться в цей раз. При цьому будуть наростати так звані проксі-війни, коли на головному фронті не воюють безпосередньо, а йдуть бойові дії на різних флангах. Зараз це війна в Сирії, конфлікт на Донбасі. У Кремлі їх розглядають як проксі-конфлікти з Америкою. Такі ж речі були і за часів Холодної війни: В'єтнам, Афганістан, Близький Схід, Ангола і так далі", - каже Павло.

За його словами, в Росії офіційно розглядають загрозу великої війни, про що не раз говорив начальник генштабу. Фельгенгауер підкреслив, що така війна може початися "хоч завтра".

Він звернув увагу, що після закінчення Холодної війни настав розпад СРСР.

"Таке ж (розпад) можливо і з Росією. І про це говорять не тільки публіцисти. Силуанов, який є не тільки міністром фінансів РФ, але і першим віце-прем'єром, ще в жовтні говорив, що надто багато коштів витрачається на оборону, що минулого разу це закінчилося загибеллю СРСР, і як би Росія не пішла по тій же доріжці. Цілком можливо, що Росія зазнає дуже серйозну кризу", - припускає експерт.

Раніше відомий російський письменник-сатирик, правозахисник і журналіст Віктор Шендерович розповів, що чекає Росію через кілька років.

За його словами, на сьогоднішній день ніхто і ніщо не може змінити ситуацію в Росії. Але чим більш нестерпним буде ситуація для еліти в результаті санкцій, тим більше шансів якихось змін зверху.

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