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"Пробити коридор до Криму": український генерал попередив, що Путін не відмовився від старих планів

STYLERLIFE        07.06.2018 - 22:21
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Він зазначив, що Захід не буде воювати за нас і треба розраховувати на свої сили

Генерал-лейтенант, екс-заступник глави Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів, як далі планує діяти Путін щодо України і які загрози для нашої держави все ще несе Кремль. Про це він повідомив виданню "Апостроф".

Військовий вважає, що Путін не відмовився від ідеї отримати сухопутний коридор в окупований Крим, але навряд чи піде на це зараз.

"Я думаю, що ці загрози ні в що серйозне не виллються, тому що в української сторони немає особливого завзяття (загострювати війну) на час чемпіонату (ЧС-2018, який проводиться в РФ). А ось з російської сторони проводяться певні дії. В Азовське море стягуються додаткові сили: завозяться катери, зосереджуються війська. При цьому стратегічним військовим об'єктом став Кримський міст", - говорить Романенко.

За його словами, більш серйозне загострення, ніж на рівні тактичних дій, якщо і буде, то тільки після закінчення чемпіонату світу.

"Де чекати загострення? Кримський міст стратегічно поліпшив забезпечення, але на аннексированном півострові раніше проблеми з водою. Якщо вони можуть покращити ситуацію із забезпеченням Криму електроенергією, з поставками всього іншого, то ситуація з водою з часом тільки посилюється", - міркує Ігор.

Він зазначив, що росіяни не залишають ідеї пробити коридор до Криму з Азова, здійснити воєнний та інший тиск, щоб все-таки дати воду з території України на аннексированный півострів.

"Нашим силам необхідно протидіяти підготувати оборону таким чином, щоб вони розуміли, що їх військові дії будуть дуже дорого коштувати з неприйнятною для них ціною. Якщо ж вони зважаться на такий крок, то світова спільнота висловить нам співчуття, стурбованість. Тут багато що залежить від того, що буде відбуватися. Але, в будь-якому разі, Захід не буде воювати за нас - і тут треба розраховувати на свої сили", - підсумував військовий.

Раніше російський військовий оглядач Павло Фельгенгауер розповів, яким чином може відбутися розвал Росії.

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Теги: ООС, Донбасс, Крым, Владимир Путин, Россия
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