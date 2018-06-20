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У кафе на Донбасі потролили окупантів: в мережі помітили підступ (фото)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 10:06
Фото: pixabay.com/alluregraphicdesign
Фото: pixabay.com/alluregraphicdesign

Меню одного з закладів Донецької області запропонували відвезти в Маріуполь

У місті Святогірськ Донецької області власники одного з місцевих закладів потролили росіян. Про це розповів користувач під ніком "Вася Барабаненко" на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

Українці помітили підступ у "тролінгу" власників кафе.

В меню в списку страв є назва російської національної страви, яку подавати не пропонують.

"Щі немає і не буде", - зазначено у меню.

"Щі можуть бути, коли посуд помиють..." – зіронізував автор публікації.

Проте в меню все ж пропонується інша традиційна російська страва - окрошка. Також був помічений напис російською мовою: "Перше".

"А що таке "первое"? Такого в українській мові немає", - зазначив один з користувачів.

"А окрошка?" – запитали у автора публікації.

Фото: Меню (twitter.com/baraban040867)

Пост прокоментували й інші користувачі мережі:

"Неперевершено!".

"Маріуполю ще вчитися і вчитися".

"Треба це в Маріуполь відвезти, в якості прикладу".

"Ви не дописали - щі можуть бути, коли помиють каструлю з-під борщу!".

Скріншот поста (twitter.com/baraban040867)

Скріншот коментарів (twitter.com/baraban040867)

Раніше повідомлялося, що у кафе на Донбасі потроллілі російських окупантів.

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Теги: Донбасс, кафе, Донецкая область, оккупанты
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