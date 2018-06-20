У кафе на Донбасі потролили окупантів: в мережі помітили підступ (фото)

Меню одного з закладів Донецької області запропонували відвезти в Маріуполь
У місті Святогірськ Донецької області власники одного з місцевих закладів потролили росіян. Про це розповів користувач під ніком "Вася Барабаненко" на своїй сторінці в соцмережі Twitter.
Українці помітили підступ у "тролінгу" власників кафе.
В меню в списку страв є назва російської національної страви, яку подавати не пропонують.
"Щі немає і не буде", - зазначено у меню.
"Щі можуть бути, коли посуд помиють..." – зіронізував автор публікації.
Проте в меню все ж пропонується інша традиційна російська страва - окрошка. Також був помічений напис російською мовою: "Перше".
"А що таке "первое"? Такого в українській мові немає", - зазначив один з користувачів.
"А окрошка?" – запитали у автора публікації.
Фото: Меню (twitter.com/baraban040867)
Пост прокоментували й інші користувачі мережі:
"Неперевершено!".
"Маріуполю ще вчитися і вчитися".
"Треба це в Маріуполь відвезти, в якості прикладу".
"Ви не дописали - щі можуть бути, коли помиють каструлю з-під борщу!".
Скріншот поста (twitter.com/baraban040867)
Скріншот коментарів (twitter.com/baraban040867)
Раніше повідомлялося, що у кафе на Донбасі потроллілі російських окупантів.
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