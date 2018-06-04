"Как в воду канул": в Запорожье после ВНО пропал выпускник (фото)

Мальчика разыскивают уже 12 дней

В Запорожье разыскивают выпускника, который не вернулся домой после проведения внешнего независимого тестирования по украинскому языку. Об этом сообщил отец ребенка Станислав Каминский, передает "KP.ua".

"Телефон Игоря отвечать перестал в тот же день, 24 мая. Мы предупредили всех родственников, обзвонили всех друзей и знакомых. Пока никаких результатов. Где он, никто не знает. Может, где-то с кем-то гуляет", - сказал он.

По словам Станислава, на второе ВНО подросток шел с нормальным настроением. Однако странность заключается в том, что документы, необходимые для сдачи экзамена, он оставил возле лицея после его прохождения. Более того, подобный момент в семье уже был.

"Он не всегда предупреждал, что задержится или не придет домой. Такой момент уже был. Но уже десять дней прошло", - подчеркнул он.

Кстати, в воскресенье, 27 мая, в столице Украины пропал иностранный турист, который приехал специально на финальный матч Лиги чемпионов. Об этом сообщается на странице UkrBall.

"Внимание, розыск. Друзья, после праздника потерялся один из фанатов Ливерпуля. Мужчину зовут Хенрик Халтинг. При нем нет документов и телефона, поэтому если увидите его или просто узнаете – напишите нам", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что чуть позже молодого человека удалось найти правоохранителям.

"В дежурную часть позвонил киевлянин и сказал, что неподалеку от метро "Кловская" он обнаружил нетрезвого иностранца. Чтобы с гостем столицы ничего не произошло, он забрал его домой. На улицу Набережно-Корчуватскую прибыл наряд и доставил иностранца в Печерское управление полиции", - подчеркивается в тексте сообщения.

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