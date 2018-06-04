"Як у воду канув": у Запоріжжі після ЗНО пропав випускник (фото)

Хлопчика розшукують вже 12 днів

В Запоріжжі розшукують випускника, який не повернувся додому після проведення зовнішнього незалежного тестування з української мови. Про це повідомив батько дитини Станіслав Камінський, передає "KP.ua".

"Телефон Ігоря перестав відповідати в той же день, 24 травня. Ми попередили всіх родичів, обдзвонили всіх друзів і знайомих. Поки ніяких результатів. Де він, ніхто не знає. Може, десь з кимось гуляє", - сказав він.

За словами Станіслава, на друге ЗНО підліток йшов з нормальним настроєм. Однак дивність полягає в тому, що документи, необхідні для здачі іспиту, він залишив біля ліцею після його проходження. Більш того, подібний момент в родині вже був.

"Він не завжди попереджав, що затримається або не прийде додому. Такий момент вже був. Але вже десять днів минуло", - підкреслив він.

До речі, у неділю, 27 травня, в столиці України пропав іноземний турист, який приїхав спеціально на фінальний матч Ліги чемпіонів. Про це повідомляється на сторінці UkrBall.

"Увага, розшук. Друзі, після свята загубився один з фанатів Ліверпуля. Чоловіка звати Хенрік Халтинг. При ньому немає документів і телефону, тому якщо побачите його або просто впізнаєте – напишіть нам", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що трохи пізніше молодика вдалося знайти правоохоронцям.

"В чергову частину зателефонував киянин і сказав, що неподалік від метро "Кловська" він виявив нетверезого іноземця. Щоб з гостем столиці нічого не сталося, він забрав його додому. На вулицю Набережно-Корчуватську прибув наряд доставив іноземця в Печерське управління поліції", - підкреслюється в тексті повідомлення.

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