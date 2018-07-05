"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)

В эфире росСМИ прозвучало очередное странное заявление

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Украина в том виде, в каком она есть сейчас, была создана Россией, в частности ее политическим лидерам – Владимиром Ленином и императрицей Екатериной ІІ.

Так, в эфире пропагандистской программы в эфире телеканала "Россия 1" украинский общественный деятель Вадим Трюхан сказал, что Украина не может гордиться тем периодом своей истории, когда ее земли были оккупированы различными империями, включая Российскую.

Видео: Владимир Соловьев (youtube.com/Вечер с Владимиром Соловьевым)

"А можно поподробнее, кто и чем был оккупирован? Потому что оккупант Ленин прирезал вам кучу земель, оккупант Екатерина Великая тоже вообще вас создала! Нет, вы мне просто скажите: какая земелька ваша? Вы о чем?" — заявил в ответ Соловьев.

Ранее на росТВ заявили, что Украина не является частью Европы.

Во время эфира между ведущим и украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом разгорелась дискуссия об Украине. Последний сказал, что страна четко определила вектор развития в европейское общество.

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