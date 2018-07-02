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"Да это чушь собачья": на росТВ заявили, что Украина не является частью Европы (видео)

STYLERLIFE        02.07.2018 - 16:24
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Кремлевские пропагандисты опять отличились странными высказываниями

На росТВ заявили, что Украина не является частью Европы. Такое высказывание прозвучало от ведущего пропагандисткой программы на телеканале "Россия 1" Владимира Соловьева.

Во время эфира между ведущим и украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом разгорелась дискуссия об Украине. Последний сказал, что страна четко определила вектор развития в европейское общество.

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"Да это чушь собачья! Вы не можете быть ни в Европе, ни в Азии. Вы находитесь в Украине. Вы поймите — вы не поднимете земельку и с ней никуда не денетесь", — перебил его пропагандист.

В ответ на это Вадим Трюхан спокойно заметил, что Украина вынуждена до сих пор бороться за свою независимость.

"От кого независимость? Боретесь от кого? Вы от себя главное поборитесь, тогда  вас что-то получится… У вас большая часть страны русские, вы не знаете, кто такой украинец", - сказал Соловьев.

Ранее сбежавший в РФ нардеп выдумал новую страшилку о жизни в Украине.

Экс-депутат Игорь Марков, сбежавший в Россию после Революции Достоинства, отметился очередным истерическим и абсурдным обвинением в адрес Украины. В эфире росТВ он заявил, что был вынужден забрать своих родителей в РФ, потому что у нашей стране они бы умерли с голоду. 

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Теги: Владимир Соловьев, росТВ
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