"Та це нісенітниця собача": на росТБ заявили, що Україна не є частиною Європи (відео)

Кремлівські пропагандисти знову відзначилися дивними висловлюваннями

На росТБ заявили, що Україна не є частиною Європи. Таке висловлювання прозвучало від провідного пропагандистської програми на телеканалі "Росія 1" Володимира Соловйова.

Під час ефіру між ведучим і українським громадським діячем Вадимом Трюханом розгорілася дискусія про Україну. Останній сказав, що країна чітко визначила вектор розвитку в європейське суспільство.

Відео: Недільний вечір з Володимиром Соловйовим (youtube.com/Вечер з Володимиром Соловйовим)

"Так це нісенітниця собача! Ви не можете бути ні в Європі, ні в Азії. Ви знаходитесь в Україні. Ви зрозумійте — ви не піднімете земельку і з нею нікуди не дінетесь", — перебив його пропагандист.

У відповідь на це Вадим Трюхан спокійно зауважив, що Україна змушена досі боротися за свою незалежність.

"Від кого незалежність? Боретеся від кого? Ви від себе головне змагайтесь, тоді вас щось вийде... У вас велика частина країни російські, ви не знаєте, хто такий українець", - сказав Соловйов.

Раніше що втік в РФ нардеп вигадав нову страшилку про життя в Україні.

Екс-депутат Ігор Марков, який втік у Росію після Революції Гідності, відзначився черговим істеричним і абсурдним звинуваченням на адресу України. В ефірі ростб він заявив, що був змушений забрати своїх батьків в РФ, тому що в нашій країні вони б померли з голоду.

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