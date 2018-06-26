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"Умерли бы с голоду": сбежавший в РФ нардеп выдумал новую страшилку о жизни в Украине

STYLERLIFE        26.06.2018 - 15:38
Скриншот: Игорь Марков (росТВ)
Скриншот: Игорь Марков (росТВ)

Беглые соратники Януковича в РФ постоянно выдают новые антиукраинские заявления

Экс-депутат Игорь Марков, сбежавший в Россию после Революции Достоинства, отметился очередным истерическим и абсурдным обвинением в адрес Украины. В эфире росТВ он заявил, что был вынужден забрать своих родителей в РФ, потому что у нашей стране они бы умерли с голоду. Об этом передает "Обозреватель".

Абсурдную пропаганду Марков озвучил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Он расхваливал условия жизни в РФ, добавляя, что в Украине государство не заботится о своих гражданах.

"Я понимаю, в России огромное количество проблем, но я родителей перевез сюда, чтоб они там с голоду не подохли. Мой отец, которому 80 лет, у которого случился приступ, при том, что он гражданин Украины, — его забрала скорая. Ему оказали помощь в больнице, его госпитализировали здесь в Москве. С меня не потребовали денег. Да, я его через два дня перевез в платную клинику, потому что у меня есть такая возможность, я не хочу за счет российского бюджета, у меня совесть какая-то есть. Но в Украине тебе руку не перебинтуют, если у тебя денег нет! Скорая не приезжает, если человеку больше 80 лет!" – сказал беглый экс-нардеп

Он добавил, что говорить о проблемах в Украине бессмысленно, поскольку ее как таковой якобы больше не существует.

Ранее экс-регионал Владимир Олейник, который сбежал в Россию, сообщил, что готов принять участие в предстоящих выборах в Украине. Беглец заявил, что хочет свергнуть нынешнюю власть в Украине и сделать в нашей стране пророссийский государственный переворот.

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Теги: Россия, росТВ, пропаганда
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