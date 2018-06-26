"Померли б з голоду": втік в РФ нардеп вигадав нову страшилку про життя в Україні

Соратники Януковича в РФ постійно видають нові антиукраїнські заяви

Екс-депутат Ігор Марков, який втік у Росію після Революції Гідності, відзначився черговим істеричним і абсурдним звинуваченням на адресу України. В ефірі росТБ він заявив, що був змушений забрати своїх батьків в РФ, тому що в нашій країні вони б померли з голоду. Про це передає "Обозреватель".

Абсурдну пропаганду Марков озвучив в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Він розхвалював умови життя в РФ, додаючи, що в Україні держава не дбає про своїх громадян.

"Я розумію, в Росії величезна кількість проблем, але я батьків перевіз сюди, щоб вони там з голоду не подохли. Мій батько, якому 80 років, у якого стався напад, при тому, що він громадянин України, — його забрала швидка. Йому надали допомогу в лікарні, його госпіталізували тут в Москві. З мене не вимагали грошей. Так, я через два дні перевіз в платну клініку, тому що у мене є така можливість, я не хочу за рахунок російського бюджету, у мене совість якась є. Але в Україні тобі руку не перебинтуют, якщо у тебе грошей немає! Швидка не приїжджає, якщо людині більше 80 років!" – сказав побіжний екс-нардеп

Він додав, що говорити про проблеми в Україні безглуздо, оскільки її як такої нібито більше не існує.

Раніше екс-регіонал Володимир Олійник, який втік до Росії, повідомив, що готовий взяти участь у майбутніх виборах в Україні. Втікач заявив, що хоче повалити нинішню владу в Україні і зробити в нашій країні проросійський державний переворот.

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