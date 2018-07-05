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"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 10:57
Фото: Володимир Соловйов (facebook.com vrsoloviev)
Фото: Володимир Соловйов (facebook.com vrsoloviev)

В ефірі росСМИ пролунало чергове дивна заява

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Україна в тому вигляді, в якому він є зараз, була створена Росією, зокрема її політичним лідерам – Володимиром Леніним та імператрицею Катериною ІІ.

Так, в ефірі пропагандистської програми в ефірі телеканалу "Росія 1" український громадський діяч Вадим Трюхан сказав, що Україна не може пишатися тим періодом історії, коли її землі були окуповані різними імперіями, включаючи Російську.

Відео: Володимир Соловйов (youtube.com/Вечір з Володимиром Соловйовим)

"А можна детальніше, хто і чим був окупований? Бо окупант Ленін прирізав вам купу земель, окупант Катерина Велика теж взагалі вас створила! Ні, ви мені просто скажіть: яка земелька ваша? Ви про що?" — заявив у відповідь Соловйов.

Раніше на ростб заявили, що Україна не є частиною Європи.

Під час ефіру між ведучим і українським громадським діячем Вадимом Трюханом розгорілася дискусія про Україну. Останній сказав, що країна чітко визначила вектор розвитку в європейське суспільство.

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Теги: Владимир Соловьев, росТВ
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