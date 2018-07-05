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Какие проблемы страны волнуют украинцев больше всего: соцопрос

STYLERLIFE        05.07.2018 - 15:32
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Граждане Украины помогли составить рейтинг проблем государственного уровня

Социологи Киевского международного института социологии составили рейтинг проблем, которые больше всего беспокоят украинцев. Об этом сообщает "Сегодня".

Оказалось, что война на Донбассе беспокоит 67% граждан Украины. Каждый второй украинец - 54% - обеспокоен своим уровнем жизни.

Более 41% опрошенных тревожит экономическая ситуация в стране.

Аннексия Россией Крыма беспокоит всего 5,9% респондентов, а возрождение нации - 5,6%.

Стоит отметить, что отношения с Евросоюзом волнуют всего 3,8% опрошенных.

Но меньше всего граждан Украины тревожит статус русского языка в Украине - 2,4%.

Видео: Составлен рейтинг проблем украинцев (YouTube/Сегодня)

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Теги: соцопрос, проблемы, украинцы
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