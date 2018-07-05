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Які проблеми найбільше хвилюють українців: соцопитування

STYLERLIFE        05.07.2018 - 15:32
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Громадяни України допомогли скласти рейтинг проблем державного рівня

Соціологи Київського міжнародного інституту соціології склали рейтинг проблем, які найбільше турбують українців. Про це повідомляє "Сьогодні".

Виявилося, що війна на Донбасі турбує 67% громадян України. Кожен другий українець - 54% - стурбований своїм рівнем життя.

Понад 41% опитаних турбує економічна ситуація в країні.

Анексія Росією Криму турбує лише 5,9% респондентів, а відродження нації - 5,6%.

Варто відзначити, що відносини з Євросоюзом хвилюють всього 3,8% опитаних.

Але найменше громадян України турбує статус російської мови в Україні - 2,4%.

Відео: Складено рейтинг проблем українців (YouTube/Сьогодні)

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Теги: соцопрос, проблемы, украинцы
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