Какие знаки Зодиака любовь ждет уже завтра: подробный прогноз

Звезды рекомендуют в этот день быть открытыми в отношениях с любимыми

Звезды дают советы для всех знаков Зодиака, как правильно вести себя, чтобы обрести или сберечь любовь в понедельник, 11 февраля. Тельцам и Львам астрологи рекомендуют быть более открытыми в отношениях, а Стрельцы наоборот, в этот день должны сдерживать эмоции, которые так и будут рваться наружу.

Овен

Порой Вам довольно трудно сохранять чувство меры в отношениях с любимым человеком, но сейчас Вам будет особенно важно не переходить в них определенную грань. Если Вы будете выходить за рамки дозволенного в общении с партнером, то наживете себе массу неприятных проблем. Поэтому держите себя в руках и помните о том, что "лучше меньше, да лучше".

Телец

Если в Ваших отношениях с партнером существует какая-то напряженная проблема, то, вероятно, Вы надеетесь на то, что именно он проявит инициативу и первым поднимет этот вопрос. Однако, если Вы и дальше будете сидеть сложа руки, то он очень долго будет оставаться неразрешенным. Поэтому, вместо того чтобы ждать с моря погоды, соберитесь с духом и прямо обсудите с любимым человеком все то, что Вас беспокоит.

Близнецы

В Ваших отношениях с партнером установится атмосфера особенно глубокого понимания и доверия. Вы почувствуете, что Вам больше нет нужды осторожничать в словах, опасаясь ненароком спровоцировать конфликт. Вы будете вольны открыто делиться друг с другом своими сокровенными мыслями и чувствами, не сомневаясь в том, что Ваш собеседник воспримет их должным образом.

Рак

Если Вас будут терзать какие-то переживания или тревоги, то, скорее всего, они не будут иметь под собой никаких объективных оснований, поэтому старайтесь им не поддаваться. Виной всему овладевший Вами пессимизм, который нагоняет мрачные мысли. На самом деле у Вас есть все основания смотреть в будущее с надеждой и оптимизмом, поэтому не вешайте нос.

Лев

Как бы сильно Вам ни хотелось сохранять гармонию в отношениях с любимым человеком, в этот период Вы будете всеми силами скрывать свои чувства и мысли. Постарайтесь, однако, побороть себя и открыться в общении со своим партнером. Рассказывая ему о своих сомнениях и страхах, Вы тем самым демонстрируете ему свое глубокое доверие.

Дева

Порой Вам бывает трудно открыто делиться своими чувствами и мыслями с любимым человеком. Но сегодня звезды помогут Вам почувствовать себя очень легко и раскрепощенно в отношениях с ним. И Вы наконец-то сможете искренне рассказать ему обо всем том, что происходило в Вашей душе.

Весы

Возникающие у Вас проблемы и сложности будут повторяться до тех пор, пока Вы не сумеете открыться и поделиться своими тревогами и переживаниями с партнером. Конечно, поначалу это будет даваться Вам с большим трудом, но как только Вы сможете перебороть себя и впустите его в свое сердце, то осознаете, что именно это и делает ваши отношения по-настоящему близкими и доверительными.

Скорпион

Вы почувствуете удивительно глубокую привязанность к своему партнеру и будете готовы открыться и продемонстрировать ему свою истинную натуру. Однако, это может быть палкой о двух концах: с одной стороны, это поможет вам стать намного ближе друг другу, но, с другой стороны, Вы опасаетесь, что выпуская свои переживания на волю, рискуете наполнить ваше общение чрезмерным драматизмом. Однако пусть это Вас не останавливает. Проявленная Вами искренность непременно принесет вашим отношениям пользу.

Стрелец

Сегодня Вам будет очень сложно выражать переполняющие Вас чувства в общении с партнером, и это обстоятельство будет сильно Вас раздражать. Ну что же, единственным выходом в данной ситуации будет открыться и выпустить бурлящие в Вас страсти на волю. В действительности, подобная искренность только укрепит вашу любовь и привязанность друг к другу.

Козерог

В последнее время Вы могли вынашивать какие-то замыслы и планы, которые не находили поддержки у Вашего партнера. Кроме того, Ваш любимый человек по каким-то причинам противился тем переменам, которые Вы хотели бы осуществить в отношениях к ним. К счастью, сегодня звезды пошлют Вам поистине фантастическую положительную энергию, которая постепенно передастся и Вашей второй половинке. Поэтому просто потерпите - и очень скоро она горячо поддержит все Ваши предложения.

Водолей

Ваши слова будут оказывать невероятно сильное успокаивающее воздействие на Вашего партнера, поэтому если в последнее время его терзали какие-то переживания, то просто обсудите с ним его тревоги - и ему сразу же станет намного легче на душе. Кроме того, Вы можете воспользоваться этим обстоятельством, чтобы разрешить те конфликты и склоки, которые могли между вами ощущаться.

Рыбы

Похоже, что Ваш чрезмерный перфекционизм на амурном фронте только подавляет магию Ваших отношений с любимым человеком. Поэтому не нужно тратить так много сил, пытаясь позаботиться о каждой мелочи и заложить неколебимый фундамент дальнейшего развития вашего романа. Просто радуйтесь общению со своей пассией, а все остальное устроится само собой.

К слову, недавно мы писали о том, в какие дни в феврале астрологи советуют быть осторожнее.

А также публиковали прогноз на февраль от известного астролога Влада Росса. Он рассказал, какими неприятностями может обернуться второй зимний месяц для некоторых знаков зодиака.