UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

О каких проблемах со здоровьем может рассказать цвет губ

Фото: цвет губ может рассказать о здоровье (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Цвет губ и здоровье связаны, и по оттенку можно распознать признаки определенных изменений в организме, заподозрить нарушения и возникновение проблем.

Об этом передает "Країна здоров'я".

О чем может сигнализировать тот или иной цвет губ?

Бледные

В коже губ отсутствуют меланоциты, которые производят пигмент. Поэтому кровеносные сосуды на губе выглядят более заметно. Если губы теряют естественный розовый оттенок и выглядят слишком бледными, это может говорить об анемии, когда в организме снижается содержание эритроцитов, гемоглобина.

Анемия может быть вызвана состоянием при значительной кровопотере, а также при дефиците в организме железа, витаминов В9 и В12.

Если есть недостаток гемоглобина, эритроциты переносят меньше кислорода в ткани, особенно в области кожи и слизистых оболочек. Соответственно губы получают меньше крови, из-за чего бледнеют и сохнут.

Очень красные

Слишком красный оттенок губ может сигнализировать о болезни сосудов, а также о гипертонии.

Также вероятная причина очень красного цвета губ может указывать на проблемы с почками - поражение органа.

Синие

Губы синеватого оттенка могут быть признаком проблем с кровообращением, сердечной недостаточностью и миокардитом.

Желтоватые

Если губы с желтизной, следует обратить внимание на работу печени - такой признак способен сигнализировать о ее заболевании.

Ранее мы писали о том, что врачи выяснили, как по улыбке распознать приближение опасного недуга.

А также рассказывали, по каким признакам можно определить нехватку витаминов.

Читайте РБК-Украина в Google News
губы