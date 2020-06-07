Каким будет курс доллара на следующей неделе: украинцев удивили прогнозом

Курс доллара в Украине в ближайшее время будет оставаться примерно на той же отметке, что и ранее. Олег Пендзин, Андрей Шевчишин и Александр Охрименко поделились своими прогнозами.

Александр Охрименко считает что импортеры не намерены вкладывать средства в закупку новых товаров за рубежом, пока не будут распроданы старые партии. Изначально предполагалось, что выход из кризиса пройдет быстрее, но ожидания не оправдались. Об этом информирует "Сегодня".

Эксперт отметил, что с 8 по 14 июня на рынке сохранится стабильность. К тому же, следующий понедельник - выходной из-за праздника. Курс наличного доллара, по его словам, продолжит находиться в коридоре 26,5 - 27 грн/доллар.

Олег Пендзин согласен с подобным утверждением. Он считает, что на следующей неделе не стоит ожидать серьезных изменений курса, поэтому украинцам есть смысл задуматься о покупке валюты с целью накопления.

Член Экономического дискуссионного клуба добавил: "Этому способствуют действия Нацбанка, который регулярно выкупает валюту в резервы. Поэтому и наличный курс останется еще неделю близким к 27 грн/доллар".

Андрей Шевчишин считает, что деньги поступят в страну буквально в ближайшие дни. Это надавит на курс, однако ниже пороговой отметки в 26,5 грн/доллар Нацбанк вряд ли опустит.

"Крепкая гривня бьет по экспортерам, и так страдающим от низкого спроса на их продукцию. Сейчас "золотой акцией" на рынке продолжает владеть регулятор", - прокомментировал ситуацию аналитик.

Напомним, что Украина за месяц потеряла треть миллиарда долларов резервов.