Яким буде курс долара на наступному тижні: українців здивували прогнозом

Курс долара в Україні найближчим часом буде залишатися приблизно на тій же позначці, що й раніше. Олег Пендзин, Андрій Шевчишин і Олександр Охріменко поділилися своїми прогнозами.

Олександр Охріменко вважає, що імпортери не мають наміру вкладати кошти в закупівлю нових товарів за кордоном, поки не будуть розпродані старі партії. Спочатку передбачалося, що вихід з кризи пройде швидше, але очікування не виправдалися. Про це інформує "Сьогодні".

Експерт зазначив, що з 8 по 14 червня на ринку збережеться стабільність. До того ж, наступний понеділок - вихідний через свята. Курс готівкового долара, за його словами, продовжить перебувати в коридорі 26,5 - 27 грн/долар.

Олег Пендзін згоден з таким твердженням. Він вважає, що на наступному тижні не варто очікувати серйозних змін курсу, тому українцям є сенс задуматися про покупку валюти з метою накопичення.

Член Економічного дискусійного клубу додав: "Цьому сприяють дії Нацбанку, який регулярно викуповує валюту в резерви. Тому й готівковий курс залишиться ще тиждень близьким до 27 грн/долар".

Андрій Шевчішин вважає, що гроші надійдуть в країну буквально в найближчі дні. Це натисне на курс, однак нижче порогової позначки в 26,5 грн/долар Нацбанк навряд чи опустить.

"Міцна гривня б'є по експортерах, що й так страждають від низького попиту на їх продукцію. Зараз "золотою акцією" на ринку продовжує володіти регулятор", - прокоментував ситуацію аналітик.

Нагадаємо, що Україна за місяць втратила третину мільярда доларів резервів.