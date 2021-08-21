Календарь стрижек на сентябрь: когда категорически нельзя идти в парикмахерскую

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года поможет женщинам и мужчинам выбрать лучшую дату для похода к парикмахеру и смены имиджа.
Как выбрать день для обновления имиджа, когда можно красить волосы или менять прическу, а когда категорически нельзя идти в парикмахерскую или барбершоп - рассказали астрологи сайта Astrosfera.
Самые благоприятные дни для стрижки волос в сентябре 2021 - 4, 5, 10, 14, 17, 25, 27, 28
В целом хорошие даты для стрижки - 12, 13, 15, 16, 19, 20
Нейтральные дни для стрижек в сентябре - 3, 6, 9, 11, 24, 26, 29
Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской - 1, 2, 7, 22, 23, 30
Не самые удачные числа, чтобы стричь волосы - 8, 18, 21
Календарь стрижек на сентябрь 2021
1-7 сентября - убывающая луна
7 сентября - Новолуние
7-21 сентября - растущая луна
21 сентября - Полнолуние
21-30 сентября - убывающая луна
Эксперты говорят, что стрижка в нарастающую луну ускорит рост волос. Но это не значит, что нельзя стричься на убывающую луну.
"Этот период отлично подойдет для подравнивания челки, и если вы хотите, чтобы волосы как можно дольше сохраняли определенную длину. Не рекомендуется стричься во время новолуния", - отмечают астрологи.
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