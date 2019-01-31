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Камера пыток: ревнивый сожитель пять часов выбивал из любимой признание в измене

STYLERЖизнь    31.01.2019 - 18:11
Камера пыток: ревнивый сожитель пять часов выбивал из любимой признание в измене
Коллаж РБК-Украина

Ревнивец пришел к женщине на работу и пять часов подвергал ее пыткам

В Белой Церкви мужчина более пяти часов бил женщину руками и ногами, а также металлическим крюком, выбивая из нее признание в измене. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь, когда женщина пришла на работу в котельную детского сада. Ревнивый сожитель запер женщину и издевался над ней, пока у него были силы.

Мужчина позволил женщине один раз по телефону отчитаться диспетчеру о работе котельной. После этого он приставил нож к горлу потерпевшей и угрожал убить ее.

Камера пыток: ревнивый сожитель пять часов выбивал из любимой признание в измене

Фото: kv.npu.gov.ua

После всех пыток ревнивец скрылся  в неизвестном направлении. Запертую женщину обнаружил и выпустил ее сотрудник, который пришел на утреннюю смену.  

Камера пыток: ревнивый сожитель пять часов выбивал из любимой признание в измене

Фото: kv.npu.gov.ua

Медики диагностировали у женщины перелом руки, разрыв барабанной перепонки и множественные ссадины и синяки. Стоит отметить, что потерпевшая провела в больнице почти месяц.

Камера пыток: ревнивый сожитель пять часов выбивал из любимой признание в измене

Фото: kv.npu.gov.ua

Правоохранительные органы задержали насильника в Полтаве, где он скрывался у родственников. Им оказался 52-летний мужчина, который временно проживал в Белой Церкви.

Напомним, что врач-реаниматолог насиловал своих пациенток, когда они находились под наркозом после операций.

Ранее сообщалось, что пользователи сети отреагировала на освобождение маньяка, который десять лет насиловал девушек.

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