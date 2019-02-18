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Камнем по голове: в Черновцах пострадал маршрутчик (видео)

STYLERЖизнь    18.02.2019 - 23:29
Камнем по голове: в Черновцах пострадал маршрутчик (видео)
Коллаж РБК-Украина

Во время драки у водителя маршрутки из головы текла кровь

В Черновцах пассажир маршрутки №39 ударил камнем по голове водителя автобуса. Об этом сообщают "Чернівці 24" на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта "Улица Щербанюка".

На видео видно, что на остановке произошла драка между водителем маршрутки и пассажиром. При этом пассажир нанес удар водителю камнем по голове. Водитель вытирал кровь.

 

У Чернівцях сталася сутичка між водієм та пасажиром. Пасажир ударив водія 39 маршрутки в голову каменем на зупинці Щербанюка.

Опубліковано Чернівці 24 Понеділок, 18 лютого 2019 р.

 

Напомним, что разборки между подростками закончились разрывом селезенки.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности жестокой расправы девочек над 14-летней школьницей.

Мы также писали о том, что в Киеве водитель жестоко избил школьника за то, что тот бросил в его машину снежком. При этом мужчина вышел из авто и жестко "приложился" к подростку.

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