Камнем по голове: в Черновцах пострадал маршрутчик (видео)

Во время драки у водителя маршрутки из головы текла кровь

В Черновцах пассажир маршрутки №39 ударил камнем по голове водителя автобуса. Об этом сообщают "Чернівці 24" на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта "Улица Щербанюка".

На видео видно, что на остановке произошла драка между водителем маршрутки и пассажиром. При этом пассажир нанес удар водителю камнем по голове. Водитель вытирал кровь.

Напомним, что разборки между подростками закончились разрывом селезенки.

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