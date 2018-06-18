В Канаде расклеили плакаты против ЧМ-2018 (фото)

В Оттаве появились плакаты украинского художника

В центре столицы Канады Оттаве появились плакаты против ЧМ-2018. Об этом сообщил общественный активист Сергей Щелкунов на своей странице в Facebook и опубликовал соответствующие фото.

Фото: Постеры в Канаде (facebook.com/sergii.shchelkunov)

"На столбах в центральной части Оттавы появились постеры Андрея Ермоленко", - написал он.

Фото: Постеры в Канаде (facebook.com/sergii.shchelkunov)

Судя по фото, на столбах города разместили огромные плакаты. Некоторые из них уже начали срывать прохожие.

Фото: Постеры в Канаде (facebook.com/sergii.shchelkunov)

Эти постеры нарисовал художник из Киева Андрей Ермоленко. Они посвящены Чемпионату мира по футболу, который проходит в Российской Федерации.

Фото: Постеры в Канаде (facebook.com/sergii.shchelkunov)

Кстати, в Нидерландах выпустили почтовую марку с антироссийским изображением к ЧМ-2018.

На марке изображена картинка украинского художника Андрея Ермоленко. Футболист ударом мяча сбивает самолет в небе. Ниже приведен текст "FIFA Worldcup Russia 2018". Автор пытался показать ответственность России за сбитый "Боинг 777" летом 2014-го в небе над Донбассом, где погибло 298 человек.

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