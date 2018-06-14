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В Нидерландах выпустили почтовую марку с антироссийским изображением к ЧМ-2018

STYLERLIFE        14.06.2018 - 10:16
Фото: Марка (facebook.com/nataszita)
Фото: Марка (facebook.com/nataszita)

На марке изображена картинка украинского художника Андрея Ермоленко

В преддверии ЧМ-2018 по футболу, который проводится в РФ, в Нидерландах выпустили почтовую марку с антироссийским изображением. Фото марки опубликовала Наталья Панченко на своей странице в Facebook.

На марке изображена картинка украинского художника Андрея Ермоленко. Футболист ударом мяча сбивает самолет в небе. Ниже приведен текст "FIFA Worldcup Russia 2018". Автор пытался показать ответственность России за сбитый "Боинг 777" летом 2014-го в небе над Донбассом, где погибло 298 человек.

Фото: Марка (facebook.com/nataszita)

Андрей Ермоленко сделал серию из восьми подобных плакатов с призывом о бойкоте Чемпионата мира в России.

Художник призывает бойкотировать ЧМ-2018 в России (facebook.com/andrey.ermolenko)

Каждый из них посвящен событию, которое Ермоленко считает достаточным основанием для бойкота соревнований – аннексия Крыма Россией, поддержка ею боевиков на востоке Украины, сбивание "Боинга" над Донбассом, бомбардировки сирийского Алеппо, судьба украинских политзаключенных в России, отравления Сергея и Юлии Скрипачей в Британии.

Художник призывает бойкотировать ЧМ-2018 в России (facebook.com/andrey.ermolenko)

Как сообщает radiosvoboda.org, на сайте Почты Нидерландов изображения этой марки отсутствует. Почта Нидерландов предлагает услугу заказ "индивидуальных марок", где каждый желающий может заказать хоть один блок из 10 марок.

В свою очередь почтовый оператор Нидерландов заявил, что жалеет, что компания создала и доставила изображения, которое для кого-то может быть оскорбительным".

Ранее сообщалось, что украинский художник Андрей Ермоленко, основной аккаунт которого недавно заблокировал Facebook, представил еще один плакат Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Сколько украинских политзаключенных в РФ

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Теги: Россия, Нидерланды, Боинг-777, бойкот, чм 2018
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