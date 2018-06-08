Бойкот ЧС-2018 в Росії: заблокований у Facebook український художник створив новий плакат

На ілюстрації зображений Путін
Український художник Андрій Єрмоленко, основний акаунт якого нещодавно заблокував Facebook, представив ще один плакат Чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії. Відповідне зображення опубліковано на сторінці митця у соцмережі Facebook.
На зображенні президент РФ Володимир Путін в образі гопника з закривавленими руками сидить на горі з черепів. Над Путіним написано: "Ви не можете мене зупинити, сосунки!".
Логотип мундіалю художник зобразив у вигляді черепа.
Фото: Бойкот ЧС в Росії (facebook.com/andrey.ermolenko)
Художник також повідомив, що його разбанили на основному акаунті.
Скріншот поста (facebook.com/Андрій_Єрмоленко)
"Я б намалював ботексного щура у військовому літаку, який пікірує в землю", - прокоментували в мережі.
"Завдяки вам я зрозуміла, як сила в цьому виді мистецтва", - написала одна з користувачів.
Скріншот поста (facebook.com/andrey.ermolenko)
Скріншот коментарів (facebook.com/andrey.ermolenko)
Раніше повідомлялося, що соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ.
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