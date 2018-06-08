Бойкот ЧС-2018 в Росії: заблокований у Facebook український художник створив новий плакат

На ілюстрації зображений Путін

Український художник Андрій Єрмоленко, основний акаунт якого нещодавно заблокував Facebook, представив ще один плакат Чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії. Відповідне зображення опубліковано на сторінці митця у соцмережі Facebook.

На зображенні президент РФ Володимир Путін в образі гопника з закривавленими руками сидить на горі з черепів. Над Путіним написано: "Ви не можете мене зупинити, сосунки!".

Логотип мундіалю художник зобразив у вигляді черепа.

Фото: Бойкот ЧС в Росії (facebook.com/andrey.ermolenko)

Художник також повідомив, що його разбанили на основному акаунті.

Скріншот поста (facebook.com/Андрій_Єрмоленко)

"Я б намалював ботексного щура у військовому літаку, який пікірує в землю", - прокоментували в мережі.

"Завдяки вам я зрозуміла, як сила в цьому виді мистецтва", - написала одна з користувачів.

Скріншот поста (facebook.com/andrey.ermolenko)

Скріншот коментарів (facebook.com/andrey.ermolenko)

Раніше повідомлялося, що соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ.

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