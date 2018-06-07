Соцсеть Facebook заблокировала украинского художника за иллюстрации к ЧМ в РФ

Он создал несколько тематических картин

Социальная сеть Facebook забанила украинского художника Андрея Ермоленко за созданные им иллюстрации на тему бойкота ЧМ в России. Об этом сообщили друзья иллюстратора.

Причиной блокировки художника и дизайнера Андрея Ермоленка стали многочисленные жалобы пользователей.

"К сожалению, Facebook в нашем регионе контролируют сами знаете кто. У кого есть возможность, напишите пару теплых слов с требованием освободить от бана нашего талантливого художника", - попросил Максим Соловьев.

Скриншот поста (facebook.com/maxim.solovyov.56)

Активисты уверены, что Ермоленко забанили из-за жалоб "московских ботов", потому они обратились к администрации соцсети.

Фото: Художник призывает бойкотировать ЧМ-2018 в России (facebook.com/andrey.ermolenko)

"Прошу вас помочь выйти ему из бана, для этого нужно сделать следующее: нажать на иконку "знак вопроса", выбрать функцию "сообщить о проблеме" и вариант "что-то не работает". Дальше выбрать "причина", "другое" и "вставить текст", - рассказал Никита Титов.

Скриншот поста (facebook.com/nikitavltitov)

Напомним, что украинский художник создал серию тематических плакатов. В своих работах, которые уже получили огромную поддержку в сети, он призывает бойкотировать соревнования.

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