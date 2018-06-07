Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ

Він створив кілька тематичних картин

Соціальна мережа Facebook забанила українського художника Андрія Ермолена за створені ним ілюстрації на тему бойкоту ЧС в Росії. Про це повідомили друзі ілюстратора.

за Причиною блокування художника і дизайнера Андрія Ермоленка стали численні скарги користувачів.

"На жаль, Facebook в нашому регіоні контролюють самі знаєте хто. У кого є можливість, напишіть пару теплих слів з вимогою звільнити від бана нашого талановитого митця", - попросив Максим Соловйов.

Скріншот поста (facebook.com/maxim.solovyov.56)

Активісти впевнені, що Єрмоленко забанили через скарг "московських ботів", тому вони звернулися до адміністрації соцмережі.

Фото: Художник закликає бойкотувати ЧС-2018 в Росії (facebook.com/andrey.ermolenko)

"Прошу вас допомогти йому вийти з бана, для цього потрібно зробити наступне: натиснути на іконку "знак питання", вибрати функцію "повідомити про проблему" і варіант "щось не працює". Далі вибрати "причина", "іншого" і "вставити текст", - розповів Микита Тітов.

Скріншот поста (facebook.com/nikitavltitov)

Нагадаємо, що український художник створив серію тематичних плакатів. У своїх роботах, які вже отримали величезну підтримку в мережі, він закликає бойкотувати змагання.

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