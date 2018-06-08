Бойкот ЧМ-2018 в России: заблокированный в Facebook украинский художник создал новый плакат

На иллюстрации изображен Путин
Украинский художник Андрей Ермоленко, основной аккаунт которого недавно заблокировал Facebook, представил еще один плакат Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Соответствующее изображение опубликовано на странице иллюстратора в соцсети Facebook.
На изображении президент РФ Владимир Путин в образе гопника с окровавленными руками сидит на горе из черепов. Над Путиным написано: "Вы не можете меня остановить, сосунки!".
Логотип мундиаля художник изобразил в виде черепа.
Фото: Бойкот ЧМ в России (facebook.com/andrey.ermolenko)
Художник также сообщил, что его разбанили на основном аккаунте.
Скриншот поста (facebook.com/Андрій_Єрмоленко)
"Я бы нарисовал ботексную крысу в самолете военном, который пикирует в землю", - прокомментировали в сети.
"Благодаря вам я поняла, как сила в этом виде искусства", - написала один из пользователей.
Скриншот поста (facebook.com/andrey.ermolenko)
Скриншот комментариев (facebook.com/andrey.ermolenko)
Ранее сообщалось, что соцсеть Facebook заблокировала украинского художника за иллюстрации к ЧМ в РФ.
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