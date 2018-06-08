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Бойкот ЧМ-2018 в России: заблокированный в Facebook украинский художник создал новый плакат

STYLERLIFE        08.06.2018 - 09:29
Фото: facebook.com/fifaworldcup
Фото: facebook.com/fifaworldcup

На иллюстрации изображен Путин

Украинский художник Андрей Ермоленко, основной аккаунт которого недавно заблокировал Facebook, представил еще один плакат Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Соответствующее изображение опубликовано на странице иллюстратора в соцсети Facebook.

На изображении президент РФ Владимир Путин в образе гопника с окровавленными руками сидит на горе из черепов. Над Путиным написано: "Вы не можете меня остановить, сосунки!".

Логотип мундиаля художник изобразил в виде черепа.

Фото: Бойкот ЧМ в России (facebook.com/andrey.ermolenko)

Художник также сообщил, что его разбанили на основном аккаунте.

Скриншот поста (facebook.com/Андрій_Єрмоленко)

"Я бы нарисовал ботексную крысу в самолете военном, который пикирует в землю", - прокомментировали в сети.

"Благодаря вам я поняла, как сила в этом виде искусства", - написала один из пользователей.

Скриншот поста (facebook.com/andrey.ermolenko)

Скриншот комментариев (facebook.com/andrey.ermolenko)

Ранее сообщалось, что соцсеть Facebook заблокировала украинского художника за иллюстрации к ЧМ в РФ.

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Теги: художник, чм-2018, Плакат
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