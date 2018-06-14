У Нідерландах випустили поштову марку з антиросійським зображенням до ЧС-2018

На марці зображена картинка українського художника Андрія Єрмоленка

Напередодні ЧС-2018 з футболу, який проводиться в РФ, у Нідерландах випустили поштову марку із антиросійським зображенням. Фото марки опублікувала Наталка Панченко на своїй сторінці в Facebook.

На марці зображена картинка українського художника Андрія Єрмоленка. Футболіст ударом м’яча збиває літак у небі. Нижче наведено текст "FIFA Worldcup Russia 2018". Автор намагався показати відповідальність Росії за збитий "Боїнг 777" влітку 2014-го у небі над Донбасом, де загинуло 298 людей.

Фото: Марка (facebook.com/nataszita)

Андрій Єрмоленко зробив серію з восьми подібних плакатів з закликом про бойкот Чемпіонату світу у Росії.

Художник закликає бойкотувати ЧС-2018 в Росії (facebook.com/andrey.ermolenko)

Кожен із них присвячений події, яку Єрмоленко вважає достатньою підставою для бойкоту змагань – анексія Криму Росією, підтримка нею бойовиків на сході України, збиття "Боїнга" над Донбасом, бомбардування сирійського Алеппо, доля українських політв’язнів у Росії, отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Британії.

Художник закликає бойкотувати ЧС-2018 в Росії (facebook.com/andrey.ermolenko)

Як повідомляє radiosvoboda.org, на сайті Пошти Нідерландів зображення цієї марки відсутнє. Пошта Нідерландів пропонує послугу замовлення "індивідуальних марок", де кожен охочий може замовити хоч один блок із 10 марок.

В свою чергу поштовий оператор Нідерландів заявив, що шкодує, що компанія створила та доставила зображення, "яке для когось може бути образливим".

Раніше повідомлялося, що український художник Андрій Єрмоленко, основний акаунт якого нещодавно заблокував Facebook, представив ще один плакат Чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії.

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