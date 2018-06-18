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У Канаді розклеїли плакати проти ЧС-2018 (фото)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 11:23
Фото: facebook.com/sergii.shchelkunov
Фото: facebook.com/sergii.shchelkunov

В Оттаві з'явилися плакати українського художника

У центрі столиці Канади Оттаві з'явилися плакати проти ЧС-2018. Про це повідомив громадський активіст Сергій Щелкунов на своїй сторінці в Facebook опублікував відповідні фото.

Фото: Постери в Канаді (facebook.com/sergii.shchelkunov)

"На стовпах у центральній частині Оттави з'явилися постери Андрія Єрмоленка", - написав він.

Фото: Постери в Канаді (facebook.com/sergii.shchelkunov)

Судячи по фото, на стовпах міста розмістили величезні плакати. Деякі з них вже почали зривати перехожі.

Фото: Постери в Канаді (facebook.com/sergii.shchelkunov)

Ці постери намалював художник з Києва Андрій Єрмоленко. Вони присвячені Чемпіонату світу з футболу, який проходить в Російській Федерації.

Фото: Постери в Канаді (facebook.com/sergii.shchelkunov)

До речі, у Нідерландах випустили поштову марку з антиросійським зображенням до ЧС-2018.

На марці зображено картинка українського художника Андрія Єрмоленка. Футболіст ударом м'яча збиває літак у небі. Нижче наведено текст "FIFA Worldcup Russia 2018". Автор намагався показати відповідальність Росії за збитий "Боїнг 777" влітку 2014-го в небі над Донбасом, де загинуло 298 осіб.

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Теги: чм 2018
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