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Кандидат в депутаты от "Слуги народа" сделал предложение возлюбленной прямо во время съезда

Автор: Styler

Молодые люди рассказали, что поженятся уже после выборов

В Славянске, прямо во время предвыборного съезда "Слуги Народа" в Донецкой области, кандидат в депутаты из Краматорска Владимир Алдохин сделал предложение руки и сердца возлюбленной - Екатерине Проценко - тоже кандидату в депутаты из соседней Константиновской громады.

Молодые люди познакомились летом во время обучения в "Школе местного развития"- тренингового проекта для будущих депутатов местных советов от "Слуги народа".

Отношения развивались стремительно, и уже через два месяца после знакомства Владимир решил сделать предложение своей избраннице.

"Так случилось, что во время обучения я стал не только "слугой народа", но и слугой твоего сердца. Катюша, любимая, сегодня я предлагаю тебе свои руку и сердце. Будь моей женой!" - с такими словами прямо на сцене Владимир сделал предложение своей избраннице.

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Стоит отметить, что девушка согласилась. И уже после волнительного события призналась, что даже не могла подумать, что ей сделают предложение именно так.

"Я должна была выступать, рассказать о школе. И тут такая неожиданность, такой сюрприз. Это шок! Конечно я сказала "Да". Мы же любим друг друга", - рассказала Екатерина.

Молодые люди рассказали, что поженятся уже после выборов, чтобы не отвлекаться от избирательной кампании на подготовку свадьбы.

Как сообщало РБК-Украина, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

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