Капризная погода: украинцам рассказали, где пройдут дожди со снегом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В воскресенье местами ветер снова разгуляется

Погода в Украине в воскресенье, 17 марта, будет преимущественно сухой и теплой, хотя в некоторых регионах прогнозируются осадки в виде дождя и даже мокрого снега. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, порывы ветра местами достигнут силы до 20 метров в секунду, но в среднем по стране ожидается умеренный ветер от 7 до 12 м/с.

Дождливо будет в Закарпатской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. На остальной части территории страны будет преобладать сухая погода, облачная с прояснением.

В районе Карпатских гор синоптики прогнозируют мокрый снег.

Температура воздуха в северных областях в дневное время составит от +5 до +10 градусов, ночью ожидается от +1 до+4 градусов.

Иллюстративное фото: дождь (facebook.com/ukrgmc.official)

На Западе днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +9... +15 градусов (в Ужгороде воздух прогреется до +17 градусов), а в темное время суток температура воздуха составит от +2 до +5 градусов.

В восточных областях температура воздуха днем ожидается от +5 до +9 градусов, ночью от +1 до +4 градусов.

Южные регионы порадует теплая погода днем в температурном диапазоне +8... +15 градусов, а ночью похолодает до +1... +4 градусов.

В центральных областях столбики термометров в дневное время покажут от +6 до +9 градусов, а ночью прогнозируется от +2 до +4 градусов.

В столице 17 марта будет облачно и пасмурно. Синоптики предупреждают киевлян о мокром снеге рано утром, но в течение дня будет без осадков. В дневное время в Киеве в воскресенье температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, ночью - от +1 до +3 градуса.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Как сообщалось ранее, известный синоптик Наталка Диденко прогнозирует потепление в понедельник, 18 марта, до +14... +20 градусов.

Также мы писали о том, что климатологи ранее напугали украинцев неутешительным прогнозом на весну.