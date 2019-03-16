Настоящая весна: синоптики обрадовали украинцев теплым прогнозом

Погода в Украине 17 марта (иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в Украине 17 марта принесет тепло до +17 градусов

Погода в Украине 17 марта будет по-весеннему теплой, сообщают синоптики Укргидрометцентра. В западных и южных областях обещается до +15… +17 градусов тепла. Осадки ожидаются в некоторых западных и восточных регионах нашей страны, а также в Приазовье.

Синоптики дали теплый прогноз погоды на воскресенье: в западных областях - +10… +17 градусов, в центральных - +7… +10 в дневное время, в южных областях – до +15 градусов, а на Востоке Украины холоднее всего - +5… +9 градусов тепла. В ночное время во всей Украине температура будет колебаться в пределах +1… +5 градусов.

Погода в Украине 17 марта (meteo.gov.ua)

В большинстве областей Украины ожидается пасмурная погода с переменной облачностью, однако в Закарпатской, Ивано-Франковской, Херсонской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях будут идти дожди.

Погода в Украине 17 марта (иллюстративное фото: pixabay.com)

Согласно народному прогнозу, середина марта показывает, каким будет лето. С этого дня для огородников начинается подготовка картофеля на посадку.

Напомним, что в Карпатах ожидается лавинная опасность.

Ранее мы писали, какой будет погода на выходных.